Sportliche und kulturelle Bestleistungen Hügelsheim (sch) - "Ehrungen", zitierte Bürgermeister Reiner Dehmelt den früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer, "das ist, wenn die Gerechtigkeit einen liebenswürdigen Tag hat". "Und heute hat die Gerechtigkeit einen solchen Tag", eröffnete er den ersten gemeinsamen Ehrungsabend für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Schwarzwaldhalle.



Neue Wege be schreitet man im Spargeldorf. Waren bisher die Erwachsenen-Ehrungen in den Neujahrsempfang der Gemeinde eingebettet, und der Nachwuchs hatte seinen eigenen Ehrungsabend, so feierte man am Donnerstag gemeinsam die sportlichen und kulturellen Bestleistungen. Der Musikverein eröffnete schwungvoll mit "Alpine Inspirations" den Ehrungsreigen. "Es sind die vielen kleinen Taten des Einzelnen, die in der Gemeinschaft Großes bewirken", machte Dehmelt in seiner Begrüßung bewusst. Eröffnet wurde der Ehrungsreigen mit den Auszeichnungen für den erfolgreichen Nachwuchs, dem neben Medaille oder Pokale auch der heißbegehrte Kinogutschein winkte. Für den Angelsportverein wurden Jannis Zimpfer (Jugendvereinsmeister) und Silvan Steurer (Jugendfischerkönig) ausgezeichnet. Für positive Nachrichten hatte der Fußballer-Nachwuchs gesorgt. Mit Leon Thurm, Alhagi Njie, Sadin Aganovic, Luis Stolz, Daniel Vasilenko, Kevin Gert, Khalid Alkitaz, Randy Schutsch, Luca Schuhmacher, Anton Koronetz, Dario Agnello und Dajan Besic hatten sich die D-Jugendlichen zusammen mit dem Trainerteam Damir Roscic und Leonard Knushi in der Kleinfeldrunde den ersten Platz gesichert. Beim Turnernachwuchs waren Ellen Oster (Vereinsmeister weiblich) und Tim Düsseldorf (Vereinsmeister männlich) erfolgreich. Sieger beim Gaukinderturnfest wurden Alena Skoko und Ben Rösinger (beide Kinderwettkampf Altersklasse 6/7), Sina Ullrich (Bezirksklasse 6/7), Zoe Roth (Bezirksklasse 12/13) und Ellen Oster (Bezirksklasse 16/18). Bei den badischen Mehrkampfmeisterschafen erfolgreich waren Sina Ullrich (dritter Platz Minis) und die Schwestern Laura und Paula Schuler (Platz eins und zwei in der E-Jugend). Kreismeisterin im leichtathletischen Vierkampf wurde Emily Siegel; Fynn Stammler siegte bei den Kreismeisterschaften im Fünfkampf. Für seinen Titel baden-württembergischer Meister im Fünfkampf in der Altersklasse M12-13 wurde Luca Schuhmacher ausgezeichnet. Den Pokal gab es auch für Fabienne Berger vom Schützenverein, die im Luftgewehr den Kreismeistertitel errang. Nach der gesanglichen Ehrungspause durch die Chöre des Männergesangvereins zeichnete Dehmelt zwei Sänger für ihre langjährige Aktivität aus. Für ihre 50-jährige Aktivität wurden "Küchenchef" Heinz Wiersbitzki und der langjährige Vorsitzende Gerhard Mayer ("Sie können mit Fug und Recht als Seele des Vereins bezeichnet werden") geehrt. Rekordhalter des Abends war Oskar Trapp, der auf 65 Jahre Chorgesang im Kirchenchor zurückschauen konnte. Für die dortige 25-jährige Chorleitertätigkeit wurde Bernd Schär ausgezeichnet. Fester Bestandteil im Ehrungsreigen ist die Schützenmannschaft mit Josef Nowak, Clement Lemay und Norbert Holzer, die zum wiederholten Mal den Kreismeistertitel errang. Gleich mehrfach erste Plätze bei Deutschen Meisterschaften belegten der für den Rastatter TV startende Joachim Weber (400- und 800-Meter-Lauf) und seine für den TV Bühlertal startende Ehefrau Antje Köhler (Bahn- und Straßengehen). "Sie sind meistens der Buhmann, statt der gefeierte Held", wusste Dehmelt auch aus eigener Erfahrung bei seiner Ehrung von Schiedsrichter Daniel Schlager zu berichten. Inzwischen im Spargeldorf wohnhaft ist Schlager Hauptschiedsrichter in der höchsten Spielklasse. Da fiel Ex-Schiri Dehmelt die Laudatio leicht.

