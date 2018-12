Wer bringt Leonore zum Lachen?

Baden-Baden

Steffi Tücking gestorben Baden-Baden (red) - Die bekannte SWR3 Moderatorin Steffi Tücking ist in der vergangenen Nacht völlig überraschend in Baden-Baden gestorben. Sie war 56 Jahre alt. 30 Jahre lang war Steffi Tücking eine der beliebtesten Moderatorinnen der Popwelle (Foto: SWR).

Karlsruhe

Teure Bälle in große Löcher Karlsruhe (kie) - Die Vorfreude ist Laura Rolli anzusehen. Schließlich nimmt die 22-jährige Karlsruherin ab dem 9. Dezember an der Footgolf-Weltmeisterschaft in Marokko teil. In Deutschland gilt Rolli als beste Fußball- und Footgolferin, trainiert wird aber in Frankreich (Foto: pr).

Baden-Baden

Jungmusiker ausgezeichnet Baden-Baden (up) - 168 Jugendliche wurden am Wochenende im Bénazetsaal des Kurhauses mit dem Jungmusiker-Leistungsabzeichen (JMLA) ausgezeichnet. Die erfolgreichen Absolventen stammen aus den vier Bezirken Yburg, Baden-Baden, Murgtal und Hardt (Foto: Philipp).

Gernsbach

Wie ein Gedächtnis der Stadt Gernsbach (ueb) - Wahrscheinlich zählt es ähnlich dem sprichwörtlichen Tafelsilber eines guten Haushalts zum Schatz einer Gemeinde, eines Landkreises, einer Stadt: das "Goldene Buch". Das Badische Tagblatt wirft einen Blick in das Exemplar der Stadt Gernsbach (Foto: ueb).