"Dinge, die wir beim Namen nennen, verlieren ihren Schrecken"

Im Rahmen der Jahreskampagne zum Thema "Seelische Gesundheit" referierte der Leiter der Psychologischen Beratungsstelle des Landkreises Rastatt, Johannes Baumann, über das Thema: "Mama oder Papa ist psychisch erkrankt - was ist mit den Kindern?"

An Fallbeispielen illustriert Baumann wie Kinder und Jugendliche auf die psychische Erkrankung der Eltern reagieren können: Ein Zwölfjähriger geht nicht mehr aus dem Haus und verweigert den Schulbesuch. Der Grund ist die Angststörung eines Elternteils, die er auf sich übertragen hat. Ein achtjähriges Kind erlebt zuhause die Wutanfälle des Vaters und beginnt auf seine Umgebung aggressiv zu reagieren. Kinder beziehen Erkrankungen der Eltern auf sich, halten sich für schuldig an der familiären Situation. Ängste oder Desorientierung sind häufig die Folgen, mitunter ziehen sich die Kinder in ihre eigene Traumwelten zurück. Ältere Jugendliche gehen auf Distanz zu den Eltern oder tauschen mit ihnen die Rollen. Sie stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück und übernehmen Verantwortung für die Eltern. Experten nennen dies Parentifizierung.

Es gibt multiple Krankheitsbilder von psychischen Erkrankungen und multiple Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Die psychologische Beratungsstelle fungiert hier als Schnittstelle zwischen Hilfesuchenden und Therapiemöglichkeiten. "In lösungsorientierten Beratungsgesprächen bieten wir Hilfe an und überweisen an weitere fachliche Einrichtungen", erläutert Baumann. Das Credo lautet: Kinder verstehen, Risiken erkennen, Bewältigung stärken.

Das Risiko, im Laufe ihrer Kindheit oder Jugend selbst an einer psychischen Störung zu erkranken, haben 40 Prozent der Kinder mit einem affektiv erkrankten Elternteil. Ohne Hilfe kann eine problematische Kindheit im Erwachsenenalter zu erheblichen Belastungen führen. Baumann bestärkt die Eltern, offen über ihre Krankheit zu sprechen: "Dinge, die wir beim Namen nennen, verlieren ihren Schrecken." Drei Millionen Kinder unter 18 Jahren erleben in Deutschland pro Jahr die psychische Erkrankung eines Elternteils, im Landkreis Rastatt sind es etwa 8 000 Heranwachsende: "Wenn Kinder und Jugendliche diese Zahlen hören, fühlen sie sich erleichtert. Sie erkennen, dass sie nicht die einzigen mit diesen Problemen sind."

Die familiäre Belastung durch die Krankheit der Eltern wird verstärkt durch materielle Probleme, Scheidung, Schulwechsel und Pubertät. Ein Lösungsansatz sei, das Augenmerk auf die familiären und persönlichen Ressourcen zu richten. Familiäre Ressourcen können tägliche Spaziergänge sein, dem Alltag eine neue Struktur geben und gemeinsame Zeit nutzen, um die Bindung untereinander zu stärken. Persönliche Ressourcen bei Kindern und Jugendlichen entfalten sich, wenn deren Talente zur Sprache gebracht und ihnen Lob und Anerkennung für ihre Leistungen gezeigt werden. Das gestärkte Selbstwertgefühl helfe ihnen, aus dieser schwierigen Situation herauszufinden. Ein positives soziales Umfeld, wie Mitgliedschaft in einem Verein, Freunde, Verwandte oder eine hilfsbereite Nachbarschaft, erhöhe die eigene Resilienz, also die psychische Widerstandskraft und Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu meistern. Durch zusätzliche medizinische und therapeutische Hilfe können Familien den Umgang mit einer psychischen Erkrankung im Alltag bewältigen.

Seit 2006 verzeichnet die Beratungsstelle im Landkreis eine anhaltend hohe Zahl von rund 2 000 Beratungen pro Jahr, für Baumann ein Indiz für die gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen. Pluralisierung der Lebensformen und die Individualisierung des Einzelnen in der Gesellschaft, verbunden mit neuen Wertemustern und Leistungsdruck, erhöhen erheblich die Anforderungen auf den Menschen. Wenn alles in Frage gestellt werde und gewohnte Sicherheiten abhanden kämen, können mehr Komplikationen entstehen.

Es gibt laut Baumann aber auch einen regionalen Grund, dass der Landkreis Rastatt - bezogen auf die Anzahl der Jugendeinwohner im Landkreis - die höchste Inanspruchnahme aller Landkreise in Baden-Württemberg hat: Die gute Vernetzung zwischen der psychologischen Beratungsstelle und den Kitas, Schulen und anderen Zuweisern. 50 Prozent der Fälle erfolgen über diese Schiene. Offensichtlich habe man auch einen guten Ruf in der Bevölkerung und werde über Mund-zu-Mund-Propaganda weiter empfohlen. Nicht zu unterschätzen sei die Tatsache, dass es mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert sei, psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Baumann betont, dass die psychologische Beratungsstelle nicht für Diagnosen und Therapien zuständig sei, sondern für die Beratung bei individuellen und familienbezogenen Problem en im Rahmen der Jugendhilfe.

Info: (0 72 22) 3 81 22 58, E-Mail: pb.rastatt@landkreis-rastat.de.