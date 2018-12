Musik-Contest bleibt Besuchermagnet

Eventmanager Markus Lang begrüßte die zahlreichen Gäste, die schon neugierig auf die Künstler des Abends warteten. Letztere gehören schon allein durch ihre Teilnahme zu den Gewinnern, hatten sich doch fast 250 Bands oder Solomusiker aus ganz Deutschland beworben, das sind deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Einer Jury kam die Qual der Wahl zu, die neun Formationen auszuwählen, von denen jetzt in den kommenden Wochen immer freitagabends drei gegeneinander antreten. Die Zuhörer, die im Internet unter www.rastatt.de abstimmen können, und die Jury entscheiden letztlich, wer am 21. Dezember im Finale steht.

Den Auftakt machte die Band "Johnny & die 5. Dimension" aus Ettlingen. Rockmusik mit deutschen Texten heizte den Zuhörern ein, von denen immer mehr auf ihrem Rundgang über den Weihnachtsmarkt vor der Bühne stehenblieben. Die Formation um Sänger und Bandleader Jonathan Joachim sang eigene Songs und rockige Balladen wie zum Beispiel "Erster und letzter Wille" in dem es um die Verantwortung gegenüber der Welt geht, der jeder Mensch gerecht werden müsse. Und langsam begannen auch immer mehr Zuhörer, sich im Rhythmus der Musik zu bewegen und teilweise mitzusingen. So war die Stimmung bereitet, für den zweiten Act des Abends, Oliwia C. aus Gernsbach. Der Teenager hat bereits Fernseherfahrung und stand bei dem Wettbewerb "Voice Kids" im Finale eines Privatsenders. Dass dies kein Zufall war, zeigte sich schnell. Mit einer beachtlich kräftigen und dennoch sanften Stimme präsentierte sie Soul-Stücke wie "Mercy" von Duffy oder "Back to Black" von Amy Winehouse, die die Zuhörer gefangen nahmen. Bei einigen Songs begleitete sich die junge Künstlerin selbst am Keyboard, überzeugte auf der ganzen Linie und dürfte sich mit ihrem Auftritt sowohl in die Herzen der Zuhörer als auch in den engeren Favoritenkreis gesungen haben. Sie erhielt am Ende wohlverdient lautstarken Beifall.

Als Popband mit Indie- und New Wave-Einflüssen war dann eigentlich die Band Neeve aus Stuttgart im Vorfeld der Veranstaltung angekündigt worden. Weil aber der Schlagzeuger erkrankt ist, trat Bandleader Felix Seyboth alleine vors Publikum. Er sang eigene Stücke wie "Dancing", "Turn back the Time" oder "Givin it up" und glänzte dabei mit technisch perfektem Gitarrenspiel und einer guten Stimme. Auch er wurde mit lautstarkem Applaus vom Publikum verabschiedet.

Kommenden Freitag stehen nun die Bands "Endeffekt" aus Forbach, "Doo & the Wops" aus Karlsruhe und "2 Plugged" aus Bad Schönborn auf dem Programm.