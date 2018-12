Holladihi: Lachen mit Otto

- Applaus brandet dem Mann im grünen Sakko entgegen, als er Saal 1 des Rastatter Forum-Cinema betritt. "Holladihi" jodelt er ins Publikum, sogleich schallt das Echo zurück. Otto ist da. Der nimmermüde Komiker ist zum Starbesuch ins Kino der Barockstadt gekommen, gerade noch flimmerte "Der Grinch" über die Leinwand, der US-Animationsfilm, in dem Deutschlands wohl bekanntester Ostfriese der Titelfigur seine charakteristische Stimme gibt. Besser gesagt, über zwei Leinwände. So groß ist das Interesse, dass die Kinobetreiber, nachdem der Saal bereits ausverkauft war, noch einen zweiten belegten, um weiteren Fans - von Jung bis Alt - die Gelegenheit zu geben, einen Kurzauftritt des Spaßmachers miterleben zu können. Rund 500 sind es nun, denen Otto Kostproben seiner Kunst gibt. Die kommen gut an. "Klatsch nicht so heftig, sonst kommt die ganze schlechte Luft hierher", blödelt er, versucht sich in Badisch ("Salli, Raschdadd!"), hängt sich die Gitarre um, spielt und singt. "Jingle Bells, Jingle Bells, Schlittenfahrt im Schnee, die Abgaswerte stimmen nicht, 's ist ein Diesel von VW..." Da lachen nicht nur die Kleinen. Die dürfen Fragen stellen ("Wie sind Sie berühmt geworden?") und bei den vielbesungenen "Hänsel-und-Gretel"-Variationen mit einstimmen, diesmal gehts "Atemlos durch den Wald", angelehnt an "Sirene Fischer". Applaus, Zugabe und ab ins Kino 7, wo die nächsten warten.

Anschließend recken sich dem sympathischen Blödelbarden im ganz in "Grinch"-Grün getauchten Foyer hunderte Hände entgegen. Auch von weiter her sind Eltern mit Kindern, aber auch Jugendliche und jüngere Erwachsene dafür gekommen, eine Familie erzählt, dass sie extra aus Straßburg hergefahren sei. Immerhin ist das Rastatter Forum-Cinema das einzige in ganz Baden, das Otto im Rahmen seiner PR-Tour besucht. Das freut auch Forum-Chef Jan-Marc Maier, zumal das Rastatter Kino genau vor drei Jahren, am 3. Dezember, eröffnet worden ist. Ein schönes Geburtstagsgeschenk sozusagen. Otto steht für Selfies bereit, zeichnet Ottifanten und unterschreibt auf Büchern, Tassen, "Grinch"-Masken und ähnlichem, ein Fan schenkt ihm ein gerahmtes Bild, das er zu einer früheren Gelegenheit von dem Komiker gemacht hat - und sogar draußen vor dem Wagen, der Otto Richtung nächste Station fährt, erfüllt er noch Autogrammwünsche.

Für Waalkes geht ein Jahr zu Ende, in dem ganz schön viel los war für ihn: Otto hat nicht nur den "Grinch" synchronisiert, für das ihm das Studio den Freiraum gab, wieder die typische Note in die Figur zu bringen; er ist 70 geworden, wurde mit Ehrungen überhäuft - "ich glaube, die spekulieren auf mein baldiges Ableben", scherzt er im BT-Gespräch. Dabei hat er noch nicht einmal vor, in den Ruhestand zu gehen. Gerade schreibt er am Drehbuch zu einem neuen Film, der im kommenden Jahr gedreht werden soll: "Catweazle" - angelehnt an die englische TV-Serie aus den frühen 70er Jahren um den mittelalterlichen Magier, der in der Neuzeit landet. Natürlich spielt Otto die Titelfigur - und leiht dessen Begleiterin, Kröte Kühlwalda, seine Stimme. Weihnachten 2019 soll der Film in die Kinos kommen.

Und wie verbringt Otto Weihnachten 2018? Naja, erstmal ist die Weihnachts-Kinotour zu bewältigen - also feiere er mit den Fans -, außerdem zieht er sich fürs Drehbuchschreiben nach Florida zurück. "Da hab' ich meine Ruhe."