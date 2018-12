Container des Anstoßes

- Ein Nutzer der sozialen Medien, der was auf sich hält, lässt sich seine Meckerlaune nicht kaputtmachen. Wo kämen wir sonst hin? Da können zurzeit noch so viele Lichtlein brennen - wenn ein Aufreger des Weges daher kommt, muss man sich im Internet aufregen. Basta.

So ein Stein des Anstoßes stand am vergangenen Wochenende in der Poststraße. 1a-Lage, erster Advent, gewärmte Herzen - und mitten in der Fußgängerzone ein kalter Container wegen einer Entrümpelung. Geht's noch???!!!

Ein Aufschrei, der auch den Augen und Ohren des Vorsitzenden des Gewerbevereins RA³, Thomas Richers, nicht verborgen blieb.

Der Mann weiß ja die Klaviatur des Internets ebenfalls zu bedienen. Doch seine Reaktion dürfte manch eingefleischtem Zeitgenossen in den sozialen Medien etwas undiszipliniert erschienen sein. Richers wagte es einfach, nicht mitzumotzen. Stattdessen schritt er, zusammen mit Sonia Mangler, einer engagierten Mutter, zur Tat und dekorierte den Container mit adventlichen Motiven und der Botschaft: Frohe Weihnachten. Motto: Man kann immer schimpfen, man kann ständig Kommentare schreiben - man kann aber auch handeln.

In der Internet-Gemeinde empfing das Duo prompt einen Lobessturm. Und während sich die Kommentarspalte füllte, rückte gestern ein Lkw an und entfernte den Container wieder aus der Poststraße.

Nun dürfen alle zur Ruhe kommen. Als ob Advent wäre. Egbert Mauderer