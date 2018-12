Kriegsverbrecherprozesse: Schwieriges Erbe

Sinzheim

Friedhofsgebühren steigen Sinzheim (cri) - Die Mehrheit der Ratsmitglieder hat sich in der jüngsten Sitzung des Gremiums für eine Neufassung der Friedhofsatzung mit Gebührenerhöhung ab 2019 ausgesprochen. Diese steigen teilweise beträchtlich. Das kommt auf Nachfrage und Lage der Grabstätte an.

Stuttgart

Beschwerden über verwilderte Gräber Stuttgart (lsw) - Auf vielen Friedhöfen in Baden-Württemberg sorgen ungepflegte Gräber für Ärger. Vor allem in größeren Städten mehren sich entsprechende Beschwerden, Häufig seien keine Angehörigen vor Ort oder könnten sich keine Grabpflege leisten, hieß es (Foto: dpa).

Durmersheim

Beschwerde über Hundehaufen Durmersheim (HH) - In der jüngsten Sitzung des Durmersheimer Gemeinderats hat sich ein Bürger über die vielen Hinterlassenschaften von Hunden auf öffentlichem Grün beschwert. Eine Möglichkeit zum Handeln sieht Bürgermeister Andreas Augustin indes nicht (Foto: Heck).