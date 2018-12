Kanal- und Versorgungsleitungen erneuert

Bietigheim (ser) - Nachdem im Rahmen der Ortskernsanierung "Bahnhofsumfeld" im April die Sanierung der Hardtstraße abgeschlossen und sie ihrer Bestimmung übergeben wurde, ist nun auch die Gartenstraße soweit instandgesetzt, dass in den vergangenen Tagen die Asphaltfeindecke aufgebracht werden konnte. Das Gebiet "Bahnhofsumfeld" liegt im Landessanierungsprogramm und wurde vom Regierungspräsidium im März 2013 bewilligt.

Mit der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen der Hardt- und Gartenstraße kann nun das Projekt "Bahnhofsumfeld" bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Was noch fehlt, ist die Bepflanzung des Straßenraums mit Bäumen. Diese Pflanzaktion soll allerdings erst im Frühjahr 2019 durchgeführt werden, informierte Bürgermeister Constantin Braun bei der feierlichen Übergabe der Gartenstraße.

Zum Auftragsumfang der Sanierung der beiden Straßen gehörten auch die Erneuerung der Wasserversorgung und die Erneuerung der Hausanschlüsse, die, wie der Bauleiter anmerkte, doch sehr viel mehr Arbeit erforderten als ursprünglich angenommen. Der Grund hierfür lag darin, dass viele Hausanschlüsse einen doppelten Anschluss hatten. Parallel dazu liefen die Arbeiten für die Kanalsanierung. Entsprechend neu verlegt wurden die Energieleitungen wie Stromversorgung, Breitbandverkabelung und dergleichen.

Nach der Auflistung des Planungsingenieurs wurden für diese beiden Straßenzüge 6 500 Kubikmeter Erdarbeiten notwendig. Erneuert wurden neben der Kanalleitung auch die Versorgungsleitungen. Insgesamt wurden rund 2 100 Quadratmeter Pflasterbelag und 2 100 Quadratmeter Asphalt eingebracht.

Um für Unvorhergesehenes gewappnet zu sein, hat man beschlossen, am Straßenrand rund 900 Meter Leerrohre zu verlegen. Bürgermeister Braun zeigte sich von diesem Mammutprojekt, wie er es nannte, angetan und lobte das Verständnis der Bürger, die viele Unannehmlichkeiten in Kauf genommen hätten. Aber letztlich kommt es den Anliegern auch zugute, wenn man wieder vernünftig sein Anwesen anfahren könne und das gesamte Dorfbild aufgewertet werde, so der Rathauschef,.

Weitere Aufwertung des Dorfbilds

Die Aufwertung des Dorfbilds möchte die Gemeinde mit der Sanierung des alten Ortskerns entlang der Alten Rathausstraße und der Kirchstraße fortsetzen. Was besonders freute: Trotz der intensiven Bauphase kam es zu keinen Unfällen. Als unvorhergesehen darf man die Tatsache einstufen, dass in einem Teil der Straße der Untergrund so schlecht war, dass ein Bodenaustausch notwendig wurde. Die Bausumme belief sich auf insgesamt 1,38 Millionen Euro. Bisher wurden rund 943 000 Euro ausbezahlt.