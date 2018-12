Alles auf einmal geht nicht

Der Zustand von neun Liegenschaften wurde in den vergangenen Jahren im Auftrag des kommunalen Netzwerks Regioenergie in Muggensturm untersucht: Rathaus, Albert-Schweitzer-Schule, Schulsporthalle, Wolf-Eberstein-Halle, Tennis- und Squashcenter, Feuerwehrgerätehaus, Alter Kindergarten, Kinderkrippe "Storchennest" sowie das Wohnhaus in der Karlsruher Straße 80.

Im Rathaus liege der Stromverbrauch leicht über dem Zielwert. Als Maßnahmen schlug Projektingenieur Peter unter anderem vor, alte Kühlschränke auszutauschen. In der Albert-Schweitzer-Schule würde sich lohnen, LED-Lampen zu installieren. Ins Spiel gebracht wurde, die komplette Beleuchtung in Schulgebäude und Turnhalle auszuwechseln. Die bisherigen Leuchtmittel seien "nicht effizient", begründete der Energiefachmann.

In der Turnhalle lag zudem der Wärmeverbrauch stark über dem Zielwert. Die Halle sei zu sehr beheizt, nannte Peter den Grund dafür. Die Temperatur liege derzeit bei 18 bis 20 Grad. Sie solle nun sukzessive auf 17 bis 18 Grad reduziert werden, kündigte Hauptamtsleiter Claus Gerstner an. Das sei zumutbar.

Bei der Tennis- und Squashhalle, die bei Strom- und Wärmeverbrauch unter dem Durchschnitt lag, wurde vorgeschlagen, den bestehenden Heizölkessel gegen einen Erdgaskessel auszutauschen. Der Energieverbrauch im Feuerwehrgerätehaus sei abhängig davon, wie viele Einsätze es gebe. Als mögliche Maßnahmen zum Einsparen wurde ein Austausch der Beleuchtung vorgeschlagen. Zudem sollte eine alte Gefriertruhe einer neuen weichen. Die Werte des Alten Kindergartens unterschritten die Zielwerte; auch die Kinderkrippe "Storchennest" lag im Rahmen. Weiter reduzieren könnte man dort den Verbrauch, indem man Stand-by-Strom vermeide. Viel Einsparpotenzial gebe es aber nicht mehr, betonte Peter.

Setze man alle Maßnahmen um, so könne die Gemeinde pro Jahr fast 100 Tonnen CO 2 einsparen, rechnete Peter vor. Die Ergebnisse des Berichts seien aber kein Aktionsprogramm, verdeutlichte Bürgermeister Dietmar Späth. Man wolle lediglich die Handlungsfelder erkennen. Alles auf einmal umzusetzen, gehe nicht - aus finanziellen Gründen. Was man jedoch in Angriff nehmen wolle, sei die Umrüstung der Beleuchtung in der Albert-Schweitzer-Schule. Knapp 1 000 Leuchten seien betroffen. Geschätzte Kosten: rund 175 000 Euro. Einen Förderantrag hatte die Gemeinde zwar bereits gestellt, doch bislang keine Zusage bekommen. Aufgrund der veralteten Technik im Schulgebäude könne aus Gründen der Wirtschaftlichkeit keine Steuer- und Regelungstechnik installiert werden. Diese sei jedoch vom Förderträger gewünscht. Ob es also überhaupt einen Zuschuss gebe, sei fraglich, betonte Gerstner.

Im Energiebericht, der noch weitere Gebäude wie "Alte Kelter" oder neuapostolische Kirche näher betrachtete, wurden die Daten von 2017 ausgewertet. Der Wärmeverbrauch sei 2017 in der Gemeinde insgesamt um 11,9 Prozent gesunken. Der Stromverbrauch hingegen stieg um 6,1 Prozent. Auch der Wasserverbrauch kletterte um zehn Prozent in die Höhe. Vor allem in der Wolf-Eberstein-Halle war ein großer Anstieg des Wasserverbrauchs zu verzeichnen. Erklärt wurde das mit einem undichten Schieber in der Heizungsanlage. In der Sitzungsvorlage heißt es dazu, dass deshalb das Heizungswasser in der Halle komplett abgelassen und wieder mit Frischwasser aufgefüllt werden musste. Und auch in der Albert-Schweitzer-Schule habe es einen defekten Schieber des Lehrschwimmbeckens gegeben.