Autofahrer sehen Rot

(dm) - Eskalation im Ried: Nach der jüngsten "Verkehrsguerilla"-Aktion an der Ortseinfahrt Wintersdorf (wir berichteten) haben sich dadurch ausgebremste Autofahrer - Benz-Mitarbeiter auf dem Weg zur Schicht - gestern mit einem frühmorgendlichen Hupkonzert revanchiert. Während daraufhin im Ried eine Debatte um die Zweckmäßigkeit der Blockade-Protestaktionen gegen den Durchgangsverkehr zu entbrennen scheint, wird die Bürgerinitiative Lärmschutz an der B 3 im Münchfeld aktiv. Dort haben Autofahrer gestern erstmals vermehrt Rot gesehen: Anwohner haben zum Schichtwechsel am Nachmittag mehrfach die Fußgängerampel gedrückt, um Aufmerksamkeit für ihre Sache zu erregen. Der tägliche Stoßzeitenstau hat sich dadurch zwar nur schwerlich beeinflussen lassen, wie BI-Sprecherin Iris Sutter anschließend einräumte - zumal die Blechlawine gestern nicht die Ausmaße erreichte, die man an anderen Tagen schon beklagen musste. Gleichwohl will man zunächst an der Aktion festhalten und sie zwei, drei weitere Male durchziehen in der Hoffnung, an Einfluss zu gewinnen. Die BI erinnert daran, dass es der neue Autobahnanschluss Rastatt-Süd war, der den Verkehr im Stadtteil von rund 7 000 auf mehr als 17 000 Kfz täglich habe anschwellen lassen. Bis die Querspange gebaut wird, von der man Entlastung erhofft, pocht man auf verkehrslenkende Maßnahmen wie Änderung der Ampelschaltung an der Kreuzung B 3/36, Lkw-Nachtfahrverbot und Temporeduzierung. Der Stadtteil sei 24 Stunden am Tag belastet und gehe im Verkehr unter.

Unterdessen mussten Wintersdorfer Anwohner gestern ab 5.15 Uhr eine "Retourkutsche" von Benz-Mitarbeitern für die vornehmlich von Ottersdorfern organisierte Blockade der Ortseinfahrt am Vortag aushalten: 40 bis 50 Autos, so eine Betroffene, hätten zum minutenlang fortdauernden Hupkonzert angehoben. Einige Stimmen hinterfragten inzwischen, ob man nicht andere Wege gehen müsse, um etwas gegen das Verkehrsaufkommen zu erreichen, auch in sozialen Netzwerken wird debattiert.

Auch für die Polizei ist die Angelegenheit ein Thema, einige Male schon ist sie in der Sache gerufen worden - wegen der in Ottersdorf ins Leben gerufenen Stauungs-Aktionen, aber auch wegen mehrerer Revanche-Hupereien - , bisher ohne rechtliche Konsequenzen. Fraglich ist, ob die Beteiligten nicht gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Sowohl das missbräuchliche Betätigen der Hupe, eigentlich ja ein Warnsignal, als auch "unnützes" Hin- und Herfahren innerhalb geschlossener Ortschaften sowie mutwillige Behinderung anderer Verkehrtsteilnehmer stellen Verstöße dar, die mit Bußgeld bestraft werden können. Schwer ist freilich die Ahndung, die immer auf den konkreten Einzelfall bezogen sein muss - insofern genießen die Akteure auf beiden Seiten einen gewissen Schutz der Masse. Unklar ist aber auch noch, ob die Paragrafen hier überhaupt zur Anwendung kommen können. Selbst Gerichte interpretieren Formulierungen wie "unnütz" in der Vergangenheit nicht einheitlich. Wenn man die Aktionen als Protest wertet, ist der Kontext zudem ein anderer.