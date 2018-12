Fünf Männer wollen Landrat werden

Es handelt sich um Christoph Leo Gehring aus dem unterfränkischen Hohenroth. Striebel zufolge hat der 37-jährige Jurist als Berufsbezeichnung Syndikusrechtsanwalt angegeben. Die anderen vier Bewerber waren in der Öffentlichkeit bereits bekannt. Als erster Kandidat hatte Toni Huber (54, CDU), Bürgermeister von Weisenbach und Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rastatter Kreistag, seine Bewerbung eingereicht. Nummer zwei war Knut Bühler (54, parteilos), erster Landesbeamter im Landratsamt Karlsruhe. Mit Dr. Jörg Peter (56, CDU) tritt auch der erste Landesbeamte im Rastatter Landratsamt an. Am Montagabend hatte der Verwaltungsjurist Heinrich Eiermann (57, parteilos) vom Regierungspräsidium Karlsruhe seine Bewerbung eingereicht.

Striebel kündigte an, dass man nun unverzüglich die Unterlagen ans baden-württembergische Innenministerium zur Prüfung schicke. Der besondere beschließende Ausschuss zur Wahl des Landrats wird in einer nichtöffentlichen Sitzung am 11. Dezember die Bewerbungen auf die Einhaltung der Formvorschriften und die Eignung der Bewerber prüfen und dem Innenministerium das Ergebnis mitteilen. Im weiteren Verlauf des Verfahrens werden sich der Ausschuss und das Innenministerium über die Benennung der zur Wahl stehenden Bewerber einigen und dem Kreistag einen gemeinsamen Wahlvorschlag vorlegen.

Der Kreistag wählt den neuen Landrat am 12. März. An dem Tag werden sich die Kandidaten auch dem Gremium vorstellen. Sieger ist, wer von mehr als der Hälfte der 64 Kreistagsmitglieder gewählt worden ist. Für die absolute Mehrheit sind also 33 Stimmen nötig; CDU-Fraktionschef Toni Huber ist als Kandidat nicht stimmberechtigt. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erringen, folgt unter denselben Vorzeichen ein zweiter Wahlgang. Erhält dann erneut keiner der Bewerber mindestens 33 Stimmen, fällt die Entscheidung im dritten Wahlgang. Dann reicht eine einfache Mehrheit.

Stärkste Kraft im Kreistag ist die CDU (24 Sitze), gefolgt von Freien Wählern (14), SPD (zwölf), Grüne (sieben), AfD (zwei), FDP (zwei), FuR (eins). Hinzu kommen zwei fraktionslose Kreisräte.

Amtsinhaber Jürgen Bäuerle (64, CDU) wird Ende April 2019 vorzeitig seine zweite Amtszeit beenden und in den Ruhestand gehen. Im Jahr 2005 war der damalige Bürgermeister von Bühlertal zum Landrat gewählt worden. Seine Verabschiedung ist am 27. April vorgesehen; sein Nachfolger tritt am 1. Mai den Dienst am Schlossplatz an und wird am 7. Mai verpflichtet.