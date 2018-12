An den Ortseingängen sollen die Autofahrer ausgebremst werden

Karlsruhe

Zukunft Karlsruhes liegt im Norden Karlsruhe (vn) - Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Karlsruhe ist enorm. Eine große Flächenreserve liegt in der Nordweststadt - zwischen Erzbergerstraße und Altem Flugplatz. Das Land besitzt dort auch Gelände, das es zur Verfügung stellt (Foto: Stadt Karlsruhe/Liegenschaftsamt).

Baden-Baden

Adventsfeier für Senioren Baden-Baden (cn) - Viele Neuweierer Senioren haben die Einladung der Ortsverwaltung wahrgenommen und in der Turn- und Festhalle an einen unterhaltsamen Adventsnachmittag teilgenommen, der auch von Kindern der Grundschule Varnhalt/Neuweier (Foto: cn) gestaltet wurde.

Karlsruhe

Viele Verstöße festgestellt Karlsruhe (red) - Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Polizei Karlsruhe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag erneut eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle im Tram- und Stadtbahnverkehr durchgeführt und viele Verstöße und Rechtsbrüche geahndet (Symbolfoto: red).

Sinzheim

Modernisierung der Verwaltung Sinzheim (cri) - Angesichts des Konkurrenzkampfs um gutes Personal will die Gemeindeverwaltung Sinzheim (Foto: pr/Archiv) die Arbeitszeiten flexibilisieren und Heimarbeit ermöglich - verbunden mit einem Servicegewinn für die Bürger. Das war auch im Sinne des Gemeinderats.