Schnelles Internet: Landkreis gründet Eigenbetrieb

Bürgerinfo zu Starkregen Baden-Baden (red) - Intensive Niederschläge innerhalb kurzer Zeit führen immer wieder zu gefluteten Kellern und Schäden an Gebäuden. Anlässlich des Starkregenereignisses in Haueneberstein dieses Jahres lädt der Eigenbetrieb Umwelttechnik heute zu einer Infoveranstaltung ein (Foto: av).