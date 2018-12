Ehrenamtliche gewürdigt

Auf die Sekunde genau eröffnete um 19 Uhr der Musikverein mit seinem neuen Dirigenten Markus Mauderer stilsicher mit dem Robbie-Williams-Hit "Let Me Entertain You" den Ehrungsreigen. Dass man sich gut unterhalten fühlte, dafür sorgte auch Bauchredner Pascal Huber. Zusammen mit seinem frechen Vogel Diego, der auch Witze der Kategorie "deftig" parat hatte, konnte er sich der Lacher sicher sein.

"Letztes Jahr noch mit den Sportkameraden unter den Geehrten, darf ich nunmehr erstmals als ihr Bürgermeister die Ehrungen vornehmen", freute sich Rathauschef Schmid. Assistiert von seiner Mitarbeiterin Desiree Müller meisterte er souverän den Ehrungsmarathon, bei dem es neben Urkunde und Gutscheinen auch einen Schoko-Nikolaus von der Gemeinde gab. "Jede Leistung, jede Minute Zeit, die eine Person, egal in welcher Funktion, für das Ehrenamt aufbringt, ist für uns alle Gold wert", unterstrich Schmid in seiner Laudatio. Deshalb werde man für zukünftige Ehrungen Richtlinien erarbeiten und diese, nach Abstimmung mit den Vereinen, auf den Weg bringen. Damit wolle man dann allen Verdiensten "bestmöglichst gerecht werden".

Eröffnet wurde der Reigen mit den Ehrungen für regelmäßiges Blutspenden. Zusammen mit DRK-Vize Christoph Heier zeichnete der Rathauschef Romana Grau, Jolanda Merkel, Martina Peter, Lukas Pflüger, Ruven Ratajczak, Rüdiger Schäfer, Daniela Schöller, Patrick Werner, Benedikt Zoller (alle zehn Blutspenden), Hubert Jakob und Michael Reith (beide 25 Spenden), Bernhard Peter und Herbert Sauter (je 50 Spenden) und Thomas Laubel und Rüdiger Zoller für deren 75 Blutspenden aus. Für seine fast 20-jährige Tätigkeit als Vereinssprecher wurde Peter Banzhaf geehrt. "Sie haben die Interessen der Vereine mit großem Geschick und Leidenschaft vertreten", resümierte Schmid. Für ihr Engagement bei der Feuerwehr wurden Sascha Heizmann (Leistungsabzeichen in Silber) sowie Gerold Peter und Klaus Gress geehrt. Beide erhielten für ihre jeweils 33-jährige Tätigkeit als Kassierer beziehungsweise als Schriftführer auch die Gemeindeehrennadel.

Zahlreiche Sportler





bei Meisterschaften



In der Sparte sportliche Bestleistungen konnte Schmid gleich Dutzende Erfolge bei Kreismeisterschaften, Badischen und Deutschen Meisterschaften in den einzelnen Sportarten vermelden. Dies waren für den Turnverein Dominik Adler, Jan Anselm, Patrick Hauns und Severin Fritz. Erfolgreich in der Abteilung Leichtathletik waren Melina Schneider, Lisa Teifel, Ronja Schneider, Celina Feuerer, Tamara und Vanessa Kobialka, Andreas Zoller, Martin und Tobias Frank, Marcel Bosler und Manuel Peter. Geehrt wurde auch die Meistermannschaft des Tennisclubs mit Marcel Diebold, Felix Franke, Tim Geißendörfer, Jens Hafermann, Jonas Kawka, Aaron Kreidenweis, Christoph Merkel, Kevin Porwit und Jochen Schneider.

Ebenfalls mit dem kleinen Zelluloid-Ball errang Wolfgang Jakob bei den Special Olympics in Kiel die Goldmedaille. Feste Größe im Ehrungsreigen war wieder Gerd Bernhard, der für seine nationalen und internationalen Erfolge im Kanusport ausgezeichnet wurde. Erfolgreich bei den Schützen waren Amelie Ziegler, Lara Leuchtner, Elias Ziegler, Gerhard Baumstark, Angelika Huber-Zimmer, Klaus Zoller und Ulrike Hauns.

Auf 13 Deutsche Meistertitel konnten die Castingsportler zurückblicken. Überaus erfolgreich waren Jessica Bosler, Paula Martini, Rouven und Robin Jäger, Niklas Möst, Sven Hepting, Yannik Jund und Jitka Kocova. Vom Musikverein wurden Katarina und Johannes Weiser, Leo van Meerwijk (alle Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze), Tim Bolser (Leistungsabzeichen in Silber) und Dominik Schäfer (C3-Dirigentenprüfung) geehrt. Für seine Erfolge in der Kaninchenzucht wurde Helmut Senser ausgezeichnet.