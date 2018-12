Kuppenheimer versenkt Mark Forsters Album

Mittlerweile ist er ganz gut im Geschäft und hat seine Stammkunden, berichtet Mario Krämer, der sich im Jahr 2011 als Spezialist für Luftaufnahmen mit seinen Multicoptern selbstständig gemacht und die Firma HD-Copter gegründet hat, die inzwischen in Live-Copter (live-copter.com) umbenannt wurde. Vier "Verstehen-Sie-Spaß?"-Sendungen gibt es im Jahr, erzählt er, wofür bis zu 60 Filme gedreht werden. Produziert werden sie von der Kimmig Entertainment GmbH in Oberkirch, mit der Krämer eng zusammenarbeitet. Der Kuppenheimer sorgt für die technische Umsetzung und liefert seit 2012 alle Einspieler für "Verstehen Sie Spaß?"

So ließ er seine Multicopter in diesem Jahr auch über das Freizeitcenter Oberrhein in Stollhofen kreisen, in dem Moderator Guido Cantz als verkleideter Rezeptionist der Campingplatz-Verwaltung die Kunden auf eine harte Geduldsprobe stellt. Auch dieser Beitrag wird am Samstag im Fernsehen gezeigt.

Beim Film mit Mark Foster unter dem Motto "Der Partyschreck" werden zwei Mitarbeiter eines Security-Services verschaukelt. Das Personal soll am Nachmittag aufpassen, damit abends zur VIP-Party alles so steht, wie es sein soll. Und natürlich geht alles schief - die kostbare chinesische Mingkatze zu Bruch, das Fleisch verbrennt, das Büffet kracht zusammen und das Feuerwerk knallt los, lang bevor die Party beginnt.

Das Personal soll, und das ist besonders wichtig, eine Festplatte mit dem Master Tape aus dem Tonstudio in Empfang nehmen, die Mark Foster zuvor aufgenommen hat. "Ihr darf nichts passieren", schwört der Sänger die Wachleute per Telefon ein. Das wichtige Teil wird per Drohne geliefert und soll über dem Pool abgeworfen werden. Das ist - neben der technischen Umsetzung, das heißt, die Kameras "unsichtbar" zu platzieren - der Part des Kuppenheimers. Die Festplatte und damit die neuen Songs gehen baden - wie die Aufpasser darauf reagiert haben, wird an dieser Stelle aber nicht verraten. Mächtig Druck in dem Tohuwabohu macht auch "Putzfrau" Stefanie Renk, die aus Haueneberstein stammt und schon mehrmals als Lockvogel in einem "Verstehen-Sie-Spaß?"-Beitrag mitgewirkt hat. Sie wird übrigens Patin von Mario Krämers kleiner Tochter, erzählt er.

Der 34-Jährige ist mit viel Herzblut bei der Sache und bringt auch bei den Gags seine Ideenvorschläge ein. Daneben produziert er noch Imagefilme für die Werbung oder das Internet, setzt seine Drohnen bei Skispringen (etwa Vier-Schanzen-Tournee) ein oder für Ingenieurbüros. Sein Beruf hat ihn schon nach Spanien, Italien, Schweden, Dänemark, die Schweiz und Österreich geführt und in viele Städte Deutschlands. München, Bonn, Berlin waren in diesem Jahr gleich mehrfach angesagt. Mario Krämer ist viel unterwegs, muss an 150 bis 160 Nächten pro Jahr im Hotel schlafen. Allein mit dem Auto bewältigt er jedes Jahr rund 65 000 Kilometer, von den Flugreisen einmal abgesehen. Das ist mitunter ganz schön anstrengend, doch der Kuppenheimer betrachtet es als "positiven Stress".

Schon als Teenager war Mario Krämer ein leidenschaftlicher Bastler und Computerfreak. Er absolvierte eine Ausbildung zum Autolackierer, war aber damals bereits nebenbei beim Fernsehen als Disponent für Kabelhilfen und Produktionsfahrer des SWR tätig. Viele Jahre mischte er in dieser Funktion bei der Unterhaltungssendung "Immer wieder sonntags" im Europapark mit, der im Sommer zu seiner zweiten Heimat wurde. "Rust war mein Sprungbrett", sagt der junge Geschäftsführer, der sich damals mit der Frage beschäftigte, ob es nicht Alternativen für den Einsatz von teuren Helikoptern bei Filmproduktionen gibt - und als Antwort darauf sein erstes Fluggerät selbst baute. Das war der Anfang. Seine Firma ist zwar immer noch ein Ein-Mann-Betrieb, allerdings wird der Kuppenheimer inzwischen durch freie Mitarbeiter unterstützt.

Von Rust her kennt er auch DJ Bobo, der ebenfalls bei "Verstehen Sie Spaß?" am Samstag mit von der Partie sein wird. "Ein Supertyp und ein absoluter Profi", urteilt der Kuppenheimer. Auch die stets fröhliche Beatrice Egli ist dabei, die von Isabel Varell am Bodensee hereingelegt wird, und Otto Walkes, der in Hamburg in einem Kindergarten als "Grinch" für Chaos sorgt.

Am Vorabend der Drehs geht man meist mit dem Produktionsteam und den Lockvögeln essen, "das ist immer ungezwungen und sehr familiär", erzählt Mario Krämer, der inzwischen etliche Stars und Sternchen kennt.

Entspannung vom stressigen Berufsalltag findet er vor allem zu Hause in Kuppenheim bei seiner Familie. Oder bei einem Duell an der Playstation mit einem guten Freund. Und manchmal lackiert er auch einfach mal wieder ein Auto, verrät er lachend.