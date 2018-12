Hundesteuer in Durmersheim steigt Durmersheim (HH) - Kämmerer Hans Franzen, von Berufs wegen ein nüchterner Betrachter, wunderte sich nicht: Beim Thema Hundesteuer gingen "die Emotionen immer hoch". Als er diese Erfahrung am Mittwoch im Gemeinderat wiedergab, neigte sich die Diskussion um eine Anhebung der Abgabe langsam dem Ende zu. Franzen sah sich veranlasst, von Grundsatzdebatten etwa über Kampfhunde abzuraten. Zur Debatte stehe lediglich die Entscheidung, ob der Steuersatz erhöht werden solle oder nicht.



Es dauerte noch ein paar Momente, bis Bürgermeister Andreas Augustin die Rednerliste schloss, um endlich abstimmen zu lassen. Der Erhöhungsvorschlag der Verwaltung wurde mit zwölf Ja-Stimmen angenommen. Sieben Ratsmitglieder stimmten dagegen, eines enthielt sich. Ab dem neuen Jahr müssen pro Hund 96 Euro bezahlt werden, 18 Euro mehr als bisher. Der Betrag für Kampfhunde bleibt unverändert bei 600 Euro. Für Kampfhunde, die nachweislich einen Verhaltenstest bestanden haben, steigt die Steuer von 78 auf 192 Euro. Solche Hunde sollten nicht gehalten werden, lautete sinngemäß Augustins Begründung für die starke Anhebung. Die Steueränderungen waren vergangene Woche schon Thema im Ortschaftsrat in Würmersheim (wir berichteten). Die vom Ortsteilgremium geforderte Sozialkomponente fand im Gemeinderat nur durch Ortsvorsteher Helmut Schorpp (CDU) Unterstützung. Die Ermäßigung für Bedürftige, für die der alte Betrag beibehalten werden sollte, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Mit 14:8 Stimmen ebenfalls zurückgewiesen wurde der von Wolfgang Klett (CDU) in gleichem Umfang vorgeschlagene "Seniorenrabatt" für Hundehalter ab dem 70. Lebensjahr. Kletts Ansinnen war, die Handhabung der Ermäßigung einfach zu gestalten. Franzen hatte erklärt, ein Nachlass aus sozialen Gründen könnte in der Praxis eine komplizierte Angelegenheit werden. Von Antragstellern müssten Bescheinigungen gemäß den Definitionen des Sozialgesetzbuchs verlangt werden. Komplett gegen eine Steuererhöhung war Andrea Bruder (SPD), eine Anhebung sei "einfach nicht richtig". Hunde stillten das Bedürfnis nach Gesellschaft und Sicherheit, es gehe darum, "jemanden bei sich zu haben".



in anderen Gemeinden



Uwe Pinkinelli (BuG) sah insbesondere bei Familien und älteren Menschen die "Berechtigung", einen Hund zu halten. Eine Sozialkomponente bei der Steuergestaltung hielt er aber für falsch, weil durch die Beantragung "Hürden aufgebaut" würden. Christa Schulz (BuG) wies als Tierärztin die Deklarierung von Kampfhunden vehement zurück. Ausschlaggebend sei immer der Mensch. Jedes Tier, egal welcher Rasse, lasse sich "zum Beißen trainieren". Von Pinkinelli wurde zudem die von der Verwaltung empfohlene Höhe der Hundesteuer im Vergleich zu anderen Kommunen kritisiert. Durmersheim wäre "Vorreiter". Diesen Vorwurf konterte Kämmerer Franzen mit einer langen Liste ähnlich hoher Beträge in Gemeinden des näheren und weiteren Umlands. Wie Franzen wies auch Josef Trisch (SPD) auf den Auslöser der Steuererhöhung hin: Tatsache sei, dass der Ärger über Hundekot ständig zunehme und es immer mehr Hunde gebe. An der Steuerschraube zu drehen, sei ein "zumutbares Regulativ". Gegner der Anhebung argumentierten mit der Vermutung, dass die "Ehrlichen" unter den Hundehaltern, die ihre Vierbeiner angemeldet und deren Hinterlassenschaften bisher be seitigt hätten, dies aus Verärgerung in Zukunft unterbleiben ließen. Auch der Ruf nach Bußgeldern wurde laut. Andreas Badior (SPD) regte eine eingezäunte Hundewiese an, um den Tieren Freilauf zu ermöglichen. Bürgermeister Augustin war sich sicher, dass ein solches Vorhaben sofort zu Unterschriftenlisten von Gegnern führen würde. Als der Beschluss längst gefällt war, äußerte gegen Ende der Sitzung in der Fragestunde ein Bürger sein Unverständnis speziell über den hohen Kampfhundetarif, der auch harmlose Vierbeiner treffe. Die emotionale Diskussion ging hinterher noch ein Weilchen weiter.

