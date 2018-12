Impulse fürs Kombibad

Bühl



Countdown für neue Illumination Bühl (red) - "Fünf, vier, drei, zwei, eins - Lichter an", zählte OB Hubert Schnurr gestern bei der Eröffnung des 44. Adventsmarkts laut herunter. Der Countdown gilt der neuen Illumination, die in der Vorweihnachtszeit die beiden Rathäuser in ein besonderes Licht tauchen (Foto: Margull). » Weitersagen (red) - "Fünf, vier, drei, zwei, eins - Lichter an", zählte OB Hubert Schnurr gestern bei der Eröffnung des 44. Adventsmarkts laut herunter. Der Countdown gilt der neuen Illumination, die in der Vorweihnachtszeit die beiden Rathäuser in ein besonderes Licht tauchen (Foto: Margull). » - Mehr