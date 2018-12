Hinter den Alohra-Kulissen bröckelt es

Gaggenau

Wohnbebauung in der Innenstadt Gaggenau (tom) - Die Innenstadt östlich der Bahnlinie ist im Fokus von Investoren: Für das Gebiet zwischen Hildastraße und Luisenstraße wird ein Bebauungsplan erarbeitet. So hat das Büro Wilhelm Architektur aus Achern gut 3 000 Quadratmeter gekauft (Foto: Walter).

Rheinmünster

Hauptamtsleiter geht in Ruhestand Rheinmünster (sie) - Dass er 1983 die Stelle des Hauptamtsleiters der Gemeinde Rheinmünster bekommen hat, nennt Dietmar Frietsch (Foto: sie) eine "glückliche Fügung". 35 Jahre lang hat er die Geschicke der Gemeinde mitgeprägt. Jetzt steht sein Abschied in den Ruhestand bevor (Foto: sie).

Sinzheim

Neues über Vinzenz-Gebäude Sinzheim (vsa) - Das unter Denkmalschutz stehende Vinzenz-Gebäude an der Hauptstraße in Sinzheim (Foto: Götz) ist vom ehemaligen Stabsvogt Franz Linz erbaut worden. Davon war Alois Huck bei seinem Vortrag "Die Geschichte des Hauses St. Vinzenz" überzeugt.

Baden-Baden

Bestandsgarantie fürs Bertholdbad Baden-Baden (hol) - "Die Stadt braucht ein Hallenbad. Das ist unstrittig", sagte OB Margret Mergen mit Blick aufs Bertholdbad. Die altehrwürdige Schwimmhalle in der Innenstadt (Foto: Archiv/Stadtverwaltung) war im Zusammenhang mit der strategischen Stadtentwicklung ein Thema.