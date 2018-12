Himmlische Harmonie Rastatt (rw) - Mit großem Aufgebot von Stars des Schlagers und der Volksmusik wurde in der Badner Halle bei der "Klingenden Bergweihnacht" die Weihnachtszeit eingeläutet. Angenehm, dass nicht nur gängige Weihnachtslieder zu Gehör gebracht wurden, sondern auch aktuelle Texte und Melodien zur stillen Zeit. Es wurden im ersten Teil unterhaltsame Lieder geboten und im zweiten war es durchgehend besinnlich und weihnachtlich.







Ein Garant für einen gelungenen Ablauf beim Auftritt von Stars der unterhaltsamen Musik ist Entertainer-Dauerbrenner Hansy Vogt. Der steuerte mit seiner Moderation auch Witzchen bei, die glänzend ankamen. Ein besonderer Gag war der Bauchredner-Dialog von Hansy mit seiner Schwarzwaldmarie-Puppe. Ein Garant für einen gelungenen Ablauf beim Auftritt von Stars der unterhaltsamen Musik ist Entertainer-Dauerbrenner Hansy Vogt. Der steuerte mit seiner Moderation auch Witzchen bei, die glänzend ankamen. Ein besonderer Gag war der Bauchredner-Dialog von Hansy mit seiner Schwarzwaldmarie-Puppe. "Barfuß"-Auftritte als Markenzeichnen und Gute-Laune-Volksmusik bietet seit 28 Jahren das Quartett "Die Schäfer". Dass mit Carla Scheithe (Akkordeon), Uwe Erhardt (Gitarre) und den Sängern Michael Kastel und Bianca App das Publikum direkt emotional erreicht werden kann, das belegten Titel aus einer heilen Welt. Da war von "Heut' ist ein wunderschöner Tag" und "Mein Heimatland" die Rede. Erregte "Das Blumenmädchen" geradezu Mitleid, so munterte das "Schäferlied" mit einem Zug durch mehrere Volkslieder zum Klatschen und Schunkeln auf. Als "Sonnenschein des deutschen Schlagers" wurde Liane (Kaiser) vorgestellt. Mit rotem Glitzerkleid lieferte sie zunächst emotionale Lieder: "Verliebtes Herz gesucht", "Dein Herzschlag lässt mich spüren" und und der Mit-klatschknüller "Ich lass' nur noch Sonne in mein Herz". Ihr späterer Duettpartner, Sonnyboy Reiner Kirsten, wollte dem in nichts nachstehen. Der hob gesanglich-emotional in den Schlagerhimmel ab mit "Weil du ein Geschenk des Himmels bist" und "Dich hat der Himmel geschickt". Sympathisch lieferte Reiner Kirsten auch einen hörenswerten Titel im Country-Stil, "Darum lieb ich dich". Harmonie strahlte dann das Duo Liane und Rainer Kirsten mit "Aber dich gibt's nur einmal für mich" und "Je t'aime mon amour" aus. Als Botschafter der guten Laune lieferten "Die Feldberger " mehrere musikalische Belege ab. Der Bassist Lothar Böhler, Joe Kuttruff am Schlagzeug und Hansy Vogt als Sänger wie auch Chris Laubis verbreiteten gute Laune. Da wechselten sich Balladen ("Die Welt von ganz oben sehen", "Die Liebe ist ein Spiel") mit Mitsingknüller für das Publikum ("Die fahrenden Musikanten") ab. Ein Höhepunkt: Vico Torrianis "La Pastorella". Untermalt von passenden Hintergrundbildern und Lichteffekten ging es im zweiten Teil der "Klingenden Bergweihnacht" festlich zu. In der Bühnen-Winterlandschaft hatten "Die Schäfer" Schuhe angezogen und konnten mit ihrer Version des "Winterwonderlands" gefallen. Ein stimmungsvolles Erlebnis auch das Duett von Liane und Bianca mit Leonard Cohens "Halleluja". Zudem passend Reiner Kirstens Ballade "Du da oben, mach' auf die Tür zum Garten Eden". Da ließen "Die Feldberger" auf ihre Art die Glöckchen klingen und die Schäfer wünschten sich "Am Heiligen Abend möchte' ich gerne zu Hause sein". Schön, dass schließlich die zehn Akteure im Gala-Outfit zu "Feliz Navidad" zusammenfanden und stilvoll im Schneesturm mit Glockengeläut den Schlusspunkt setzten.

