Erstaunlich vielen Kollegen ist Zeit wichtiger als Geld

Beim Rastatter Automobilzulieferer Grammer sind zwar Tarifverhandlungen gestartet, von Beginn an war jedoch eine Verzögerungstaktik seitens der Arbeitgeberseite offensichtlich. "Wenn das so weitergeht, werden wir wohl den Druck erhöhen müssen", sagte die IGM-Bevollmächtigte Claudia Peter.

Zunächst Positives gab es von Evoca zu berichten. Die 34 Beschäftigten am Rastatter Standort des Kaffeeautomaten-Vertriebs haben sich innerhalb von nur drei Wochen für die Mitgliedschaft in der IG Metall entschieden. Doch auch hier würden vom Arbeitgeber Hürden aufgebaut. Der Rastatter Geschäftsführer sei nicht zu Gesprächen bereit. Peter: "Hier muss ebenfalls Druck auf den Kessel." Zu den Problemen beim Daimler-Zulieferer HBPO in Rastatt (wir berichteten) sagte Peter: "Die Auseinandersetzung geht weiter - wir werden ein Zeichen für gewerkschaftliche Stärke und unsere Konfliktfähigkeit setzen." In allen drei Betrieben kämpfen rund 300 Beschäftigte für bessere Arbeitsbedingungen.

Zur Entwicklung bei der Zeitarbeitsfirma Dekra berichtet der zweite Bevollmächtigte Heiko Maßfeller, dass die rund 1 000 Leiharbeitnehmer, die bis September bei Mercedes in Rastatt eingesetzt waren, wieder auf ihre Rückkehr in den Betrieb vorbereitet würden: "Wir gehen davon aus, dass zukünftig respektvoller und gerechter mit ihnen umgegangen wird."

Auch über die Werkserweiterung in Rastatt wurden die Delegierten auf den neuesten Stand gebracht. Nachdem vor vier Wochen der Gemeinderat sein Okay dazu gegeben habe, seien die zuvor begonnenen Diskussionen nicht leiser geworden. "Das Thema Verkehrsbelastung spielt in diesem Konflikt eine große Rolle," sagte Maßfeller. "Alle sind vom Stau in Rastatt genervt." Hier seien Wirtschaft, Kommunen, Regierungspräsidium, öffentlicher Personennahverkehr und Beschäftigte gemeinsam gefordert, umzudenken und neue Lösungen zu finden.

Auch bei König Metall sind "erhebliche Differenzen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat" spürbar geworden. Der Betriebsrat hatte mit Recht die Einhaltung von Beteiligungsrechten eingefordert. "In der Folge hat sich die Situation zugespitzt," berichtete Maßfeller. Um einen "Dauerclinch" abzuwehren seien aber beide Seiten dabei, ihr Verhältnis und die Arbeitsweise neu zu definieren.

Die IG Metall Gaggenau zählt aktuell 24 332 Mitglieder (plus 500 im Vergleich zum Vorjahr). Nach 40 Jahren hat sich die IG Metall-Jugend auf den Weg gemacht, den bisherigen Tarifvertrag zu verbessern. Im Mittelpunkt der großen Reform steht die Qualität einer zukunftsweisenden Ausbildung. Claudia Peter erläuterte außerdem ein Gesetz, das neue Wege in der betrieblichen Altersversorgung öffnen soll. Die IGM-Chefin betonte, dass die Bundesregierung gleich sieben gesetzliche Veränderungen beschlossen habe, die im Sinne von Beschäftigten zu mehr sozialer Gerechtigkeit im neuen Jahr führen würden. Etwas provozierend fragte Claudia Peter in die Runde: "Und wo bleibt die öffentliche Freude darüber?" Aus ihrer Sicht würden die Verbesserungen kaum wahrgenommen.

Zum Thema Tarifpolitik veröffentlichte die IG Metall Gaggenau vorläufige, aber bereits belastbare Zahlen aus der Region zur Wahloption. Erstmals in der Tarifgeschichte können Beschäftigte zwischen "mehr Zeit" oder "mehr Geld" wählen. Dabei zeigen erstaunlich viele Kollegen, wie viel wichtiger ihnen "freie Zeit" im Kontext ist. Von 17 000 Beschäftigten in den von diesem Tarifvertrag betroffenen Betrieben beantragten 16 Prozent eine tarifliche Freistellung. Auffallend hierbei: Ein Großteil davon arbeitet Schicht. Derzeit werde in den Betrieben darüber gesprochen, wie die ausfallenden Kapazitäten ausgeglichen werden können, informierte Claudia Peter weiter. "Eine Diskussion, die nicht immer ohne Konflikte ablaufen wird," mahnte Peter.