Erinnerung an nostalgischen Zirkuswagen

Prozess wegen Brandstiftung Baden-Baden (wf) - Gestern hat der Prozess gegen einen Asylbewerber begonnen, der das Flüchtlingsheim in Haueneberstein im Juni in Brand gesteckt haben soll (Foto: Archiv Wagner). Bei dem Feuer war keiner der 27 Bewohner verletzt worden, es entstand aber hoher Schaden. » Weitersagen (wf) - Gestern hat der Prozess gegen einen Asylbewerber begonnen, der das Flüchtlingsheim in Haueneberstein im Juni in Brand gesteckt haben soll (Foto: Archiv Wagner). Bei dem Feuer war keiner der 27 Bewohner verletzt worden, es entstand aber hoher Schaden. » - Mehr

