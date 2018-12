Niedrigwasser im Rhein führt zu Lieferschwierigkeiten

Kraichtal

Traktorfahrer stirbt bei Unfall Kraichtal (lsw) - Ein Traktorfahrer ist in Kraichtal (Kreis Karlsruhe) beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ums Leben gekommen. Er ist am Samstag auf einen unbeschrankten Bahnübergang genau zu dem Zeitpunkt eingebogen, als der Zug sich näherte (Symbolfoto: dpa).

Karlsruhe

Heimische Tierarten bedroht Karlsruhe (as) - Wissenschaftler fordern die Aufnahme des Kalikokrebses (Foto: PH Karlsruhe) in die EU-Liste invasiver gebietsfremder Arten. Das Immunsystem der Natur sei so stark geschwächt, dass heimische Tierarten bedroht sind, sagt Professor Dr. Andreas Martens im BT-Interview.

Gaggenau

Richter appelliert vergeblich Gaggenau (tom) - Zum wiederholten Mal standen sich Betriebsrat und Geschäftsleitung von König Metall vor dem Arbeitsgericht gegenüber. Dieses Mal ging es unter anderem um den Vorwurf der Überwachung von Gesprächen mit Hilfe einer als Eule getarnten Kamera (Foto: dpa).

Iffezheim

Verbesserungen am Geläuf Iffezheim (fk) - Das Geläuf auf der Iffezheimer Galopprennbahn erfüllte die Qualitätsanforderungen einiger Trainer im Sommer nicht. Ein Imageschaden drohte. Jetzt steuert Baden-Racing mit viel Aufwand gegen und muss auch Fehler eingestehen (Foto: Baden-Racing).