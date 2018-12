Landkreis gibt mehr Geld

Straßburg

Weihnachtsmarkt wieder offen Straßburg (dpa) - Nach dem Straßburger Terroranschlag und der Tötung des mutmaßlichen Attentäters ist der Weihnachtsmarkt in der Elsass-Metropole am Freitagvormittag wiedereröffnet worden. Die Ermittler fahnden nun nach möglichen Komplizen (Foto: dpa).

Wiesbaden

"Heißzeit" ist Wort des Jahres Wiesbaden (dpa) - "Heißzeit" ist zum Wort des Jahres 2018 gekürt worden. Der Begriff umschreibt laut der Fachjury nicht nur den extremen Sommer, sondern bezieht sich auch auf den Klimawandel. Auf den Plätzen zwei und drei folgen "Funklochrepublik" und "Ankerzentren" (Foto: dpa).

Stuttgart

Weniger Freiwillige Stuttgart (lsw) - Im Südwesten haben 2017 etwas weniger junge Leute ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) gemacht als noch im Vorjahr. 13.526 Menschen absolvierten Zeitungsberichten zufolge ein FSJ. Im Jahr 2016 waren es demnach dagegen noch 13.965 gewesen (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Parkkonzept mit vier Zonen Baden-Baden (hol) - Städtische Parkgaragengesellschaft (PGG) und Stadtverwaltung arbeiten derzeit an einem Parkraumbewirtschaftungskonzept für die gesamte Stadt. Es sieht vier Zonen vor, in denen das Parken unterschiedlich teuer wird - unter anderem auch in Oos (Foto: Pittner).