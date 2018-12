Beschwerde

Rastatt

Autofahrer sehen Rot Rastatt (dm) - Die Bürgerinitiative Lärmschutz Münchfeld will dem Durchgangverkehr durch mehrfaches Betätigen der Fußgängerampel Rot zeigen und damit Druck für ihre Sache machen. Unterdessen gab′s im Ried eine Hupkonzert-Retourkutsche gegen die "Verkehrsguerilla" (Foto: dm). » Weitersagen (dm) - Die Bürgerinitiative Lärmschutz Münchfeld will dem Durchgangverkehr durch mehrfaches Betätigen der Fußgängerampel Rot zeigen und damit Druck für ihre Sache machen. Unterdessen gab′s im Ried eine Hupkonzert-Retourkutsche gegen die "Verkehrsguerilla" (Foto: dm). » - Mehr

Achern

Ungewissheit beim SV Oberachern Achern (red) - Ungetrübte Freude ist dem SV Oberachern zurzeit nicht gegönnt. Obwohl der Verein als Zwölfter der Liga mit 23 Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz steht, weiß beim Dorfklub keiner, wie und ob es überhaupt in der kommenden Runde in der Oberliga weitergeht (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Ungetrübte Freude ist dem SV Oberachern zurzeit nicht gegönnt. Obwohl der Verein als Zwölfter der Liga mit 23 Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz steht, weiß beim Dorfklub keiner, wie und ob es überhaupt in der kommenden Runde in der Oberliga weitergeht (Foto: toto). » - Mehr