Stadtbibliothek will am Puls der Zeit bleiben

"Fit für die Zukunft" will sich die Stadtbibliothek machen, und sie hat dafür erste Schritte bereits gemacht: Die Einführung der sogenannten Onleihe und einer App zur mobilen Nutzung des Onlinekatalogs "Web OPAC".

Konkret will die Stadtbibliothek den Online-Katalog "Open" einführen. Er entspreche den Suchgewohnheiten der Google-Generation und sei interaktiv, optisch ansprechend und an die Wünsche der Bibliotheken anpassbar. Die Recherche sei zeitgemäß und ermögliche Zusatzmodule wie Lastschriftverfahren und E-Mail-Erinnerungen zu Abgabeterminen. Die Kosten hierfür sollen sich auf rund 4 800 Euro belaufen. Ferner will die Stadtbibliothek eine E-Cash-Zahlungsmöglichkeit an der Verbuchungstheke einführen. Kosten: Rund 2 000 Euro jährlich. Bestehende digitale Angebote will die Bücherei bekannter machen durch zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit über Anzeigeschaltung und Flyer. Hierfür sind zusätzlich 1 000 Euro veranschlagt.

Tablets vor allem für Klassenführungen zur Stärkung der Medienkompetenz sowie zur Vor-Ort-Nutzung von Datenbanken will man anschaffen. Kostenpunkt: Rund 4 800 Euro. Fortführen will man die Onleihe-Schulungen (E-Medien-Ausleihe). Weitere Nutzer-PCs für Internet und Textverarbeitung mit entsprechenden Druckern und Scannern für rund 2 000 Euro stehen noch auf dem Einkaufszettel.

Angebote für Jugendliche sollen in den kommenden beiden Jahren der zweite Schwerpunkt sein. Die Stadtbibliothek wird gerne von Jugendlichen als Aufenthaltsmöglichkeit genutzt, die Angebote der Einrichtung werden jedoch immer weniger in Anspruch genommen, hieß es in der Sitzung. Deshalb soll in enger Abstimmung mit der Jugenddelegation das Angebot für Jugendliche überprüft werden. Im gemeinsamen Austausch mit den Vertretern der Jugenddelegation wollen die Mitarbeiter dabei herausfinden, wie bestehende Angebote bei Jugendlichen bekannter beziehungsweise attraktiver gemacht werden können. Außerdem soll in Erfahrung gebracht werden, welche neuen Angebote seitens der Jugendlichen gewünscht sind.

Das erste grundlegende und ausführliche Bibliotheksprofil erarbeitete die Stadtbibliothek 2009. Seither werden jährlich wechselnde Schwerpunkte festgelegt, die das Augenmerk für ein bestimmtes Thema schärfen sollen. So waren zum Beispiel schon Auszubildende, Familien oder Senioren Schwerpunkte.

2017 bis 2018 lag der Fokus auf der Nutzergruppe Flüchtlinge und auf dem Schulfach "Medienbildung" nach dem neuen Bildungsplan. Die Stadtbibliothek wurde Anlaufpunkt und Ansprechpartner für Geflüchtete und ihre Betreuer; schnell hatte sich das breit ausgebaute Angebot an "Deutsch als Fremdsprache" auch in digitaler Form und die Möglichkeit zur Nutzung von Lernräumen herumgesprochen. Inzwischen haben viele "Stammkunden" gut Deutsch gelernt und erfolgreich Prüfungen abgelegt; der Ausbau für Deutsch für Hochschulen wurde begonnen, so die Stadtverwaltung.

Nicht ganz so zügig geht es mit der Entwicklung des vom neuen Bildungsplan geforderten Schulfachs "Medienbildung" voran. Die Umsetzung in den Schulen habe aus technischen und inhaltlichen Gründen länger gedauert als erwartet. Deshalb habe auch die Stadtbibliothek noch keine neuen Konzepte entwickeln können. Die Schulkooperationen und die Zusammenarbeit mit Kitas ist aber weiter zentrales Arbeitsfeld der Stadtbibliothek.

Auch in den kommenden Jahren will die Stadtbibliothek ihre Klassenführungen an die Bedürfnisse der Schulen anpassen und hier besonders die Förderung der Lese- und Medienkompetenz der Schüler im Auge haben.