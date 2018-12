Niedrigwasser im Rhein führt zu Lieferschwierigkeiten

Rastatt



Bienen oben auf dem Speiseplan Rastatt (mak) - Ein neuer invasiver Schädling fängt an, im Badischen Fuß zu fassen: Die Asiatische Hornisse. Im Landkreis Rastatt gab es in diesem Jahr drei Sichtungen, Ende September wurde in Oberweier ein erstes Nest entfernt. Die Imker in der Region sind beunruhigt (Foto: dpa). » Weitersagen (mak) - Ein neuer invasiver Schädling fängt an, im Badischen Fuß zu fassen: Die Asiatische Hornisse. Im Landkreis Rastatt gab es in diesem Jahr drei Sichtungen, Ende September wurde in Oberweier ein erstes Nest entfernt. Die Imker in der Region sind beunruhigt (Foto: dpa). » - Mehr