Würmersheimer Straße bald wieder befahrbar Au am Rhein (HH) - Auf der Würmersheimer Straße rollen Asphaltmaschine und Walze. Am Dienstag wurde auf einem Teilstück schon die Schwarzdecke aufgebracht. Darauf angesprochen, teilte Bürgermeisterin Veronika Laukart - passend zur Jahreszeit - eine frohe Kunde mit. Wenn das Wetter mitspielt, die Temperaturen nicht in Minusgrade abrutschen, soll am heutigen Donnerstag die Feindecke aufgebracht werden. Laufe alles gut, könnte die seit mehreren Wochen vollgesperrte Verbindung zum Wochenende wieder geöffnet werden. (HH) - Auf der Würmersheimer Straße rollen Asphaltmaschine und Walze. Am Dienstag wurde auf einem Teilstück schon die Schwarzdecke aufgebracht. Darauf angesprochen, teilte Bürgermeisterin Veronika Laukart - passend zur Jahreszeit - eine frohe Kunde mit. Wenn das Wetter mitspielt, die Temperaturen nicht in Minusgrade abrutschen, soll am heutigen Donnerstag die Feindecke aufgebracht werden. Laufe alles gut, könnte die seit mehreren Wochen vollgesperrte Verbindung zum Wochenende wieder geöffnet werden. "Damit die Durmersheimer zum Weihnachtsmarkt nach Au am Rhein fahren können", machte Laukart Werbung für die Veranstaltung am kommenden Sonntag. Auf jeden Fall werde die Würmersheimer Straße vor den Feiertagen freigegeben, versicherte die Bürgermeisterin. Gleiches darf auch in der Neuburgweierer Straße und der Verlängerung in der Hauptstraße angenommen werden. Fertigstellungstermin für im vergangenen Jahr begonnene Sanierung der als L 78a durch Au führenden Durchgangsstrecke ist der 20. Dezember.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben