Ein seltenes Original, das viele Mühen lohnt

Die Firma Veritas, die 1950 in Muggensturm Fahrzeuge produzierte, gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zu den erfolgreichsten Fahrzeugherstellern in Deutschland, resümiert Walter, der nicht nur durch seinen Beruf als Kreisarchivar viel über die Geschichte der Region weiß. Hergestellt wurde dort ein Sportwagen, das Dyna-Veritas-Cabriolet. In Muggensturm war die Firma nur wenige Monate aktiv, bevor sie Konkurs anmeldete. Insgesamt wurden weniger als 200 Dyna-Veritas-Cabriolets gebaut. Ein Zufall also, dass Walter ein Exemplar fand, das zum Kauf angeboten wurde. "So ein Auto kann man nicht suchen", verdeutlicht er sein Glück. Von diesem Typ gebe es nur noch drei bis vier fahrbereite und elf erhaltene Fahrzeuge. Sein Dyna-Veritas sei darüber hinaus aus dem Jahr 1950 und damit wohl der einzige, der mit Muggensturm in Verbindung zu bringen sei.

Das Auto sei einfach eine "große Rarität". Schon allein der Motor - ein Zweizylinder-Panhard-Leichtmetall-Boxermotor aus Frankreich - sei extrem selten. "Wenn man den nicht versteht, dann bekommt man ihn nicht zum Laufen." Dieser weist bestimmte Eigenheiten auf, die man e rst einmal verstehen müsse. "Viele hatten ihre Probleme damit", erläutert der 52-Jährige, wieso das Auto häufig den Besitzer wechselte.

Zurückverfolgen kann Walter die Geschichte seines Fahrzeugs bis in die 50er Jahre. Mehrfach wurde in der Vergangenheit versucht, das Auto zu restaurieren - doch alle scheiterten. Walter fand den Dyna-Veritas schließlich im mehr als 800 Kilometer entfernten Anklam an der Ostsee - und kaufte es. Der Glanz der alten Zeiten war da längst verblasst, eigentlich bestand das Auto nur noch aus der Karosserie und vielen Einzelteilen.

Walter hat den Ehrgeiz, seinen Dyna-Veritas wieder so aufzubauen, wie er 1950 aussah. Das Problem: Ersatzteile sind kaum zu bekommen. Deshalb dauert die Restaurierung länger. Original ist "alles, was man sieht", fasst Walter zusammen, unter anderem Karosserie, Motor, Getriebe, Vorderachse und Teile der Hinterachse sowie der Beifahrersitz. 30 Prozent des Autos müssen hingegen neu gebaut werden. Dabei gilt die Devise: "Alles, was man wiederverwenden kann, wird wiederverwendet."

Ein weiteres Problem: Jedes Auto wurde damals von Hand gebaut. "Keins gleicht dem anderen." Daher seien auch die Maße nie identisch. Die Tür des einen Autos passe daher nicht in ein anderes, unterstreicht Walter.

Ersatzteile muss der 52-Jährige daher bei Fachfirmen speziell anfertigen und formen lassen. "Man muss alles selbst in die Hand nehmen." Wenn etwas kaputt geht, lautet die große Frage also nicht, wie teuer das Ersatzteil ist, sondern: Bekomme ich dieses Teil überhaupt irgendwo her?

Unterstützung bekommt Walter bei seinem Projekt von Freunden. Hilfreich ist außerdem, dass er früher bei der Bundeswehr als Kfz- und Panzerschlosser tätig war. Aktuell hat der 52-Jährige die Karosserie zerlegt, die Türen werden zurückgebaut. Auch die Verdeckarbeiten stehen an.

Einen langen Atem braucht er zwar noch, bis er endlich mal eine Runde mit seinem Dyna-Veritas drehen kann. Doch die Ungeduld weiß er gut zu verstecken. Es sei einfach eine schöne Sache, einem alten Auto wieder Leben einzuhauchen. Auf die erste Fahrt freut er sich natürlich trotzdem. Zum Einkaufen oder für den Weg in die Arbeit ist der seltene Oldtimer aber nicht gedacht. Er soll nur zu besonderen Anlässen präsentiert werden. Etwa auf historischen Fahrten oder bei Ausstellungen im Unimog-Museum.