Bietigheim will

Bürgermeister Constantin Braun bezeichnete das Zahlenwerk 2019 als "eine wegweisende Herausforderung". Im kommenden Haushaltjahr, so prophezeite er, sei in der Hardtgemeinde so richtig was los. Allerdings müsse man sich die Frage stellen: "Was müssen und was wollen wir uns leisten?"

Die Antwort ist schnell gefunden, wenn man den Blick auf die Investitionsschwerpunkte legt. Einerseits sind es die Maßnahmen zur Ortsverschönerung, die weitgehend abgeschlossen sind, aber die Sanierung des alten Ortskerns, Alte Rathausstraße und Kirchstraße stehen an und müssen vorangetrieben werden. Ebenfalls ein großer finanzieller Aufwand ist die Erneuerung der Steuer-, Mess- und Regeltechnik der abwassertechnischen Anlagen, die eine Millionen Euro ausmachen. Ein besonderes ist ein Investitionsvolumen von gut 6,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen eingeplant. Im kommenden Jahr wird der Landkreis, so kündigte der Bürgermeister an, die Straßendecke der Rheinstraße sanieren und bei dieser Gelegenheit möchte man seitens der Gemeinde die Gehwege und eventuell einen Teil der Wasserleitungen erneuern.

Ein großes Thema dürfte auch der Breitbandausbau sein. Nicht aus den Augen verlieren will man ferner die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Bis Jahresende sollen für 360 000 Euro alle Leuchten umgerüstet sein.

Auf dem Friedhof ist die Anlage eines gärtnerisch gepflegten Grabfelds für knapp 90 000 Euro im Haushalt eingestellt, für die Sanierung der Friedhofshauptwege 180 000 Euro.

Mit dem Bau der dritten Kindertageseinrichtung unter kommunaler Trägerschaft beim Schneidergarten soll eine Entlastung der beiden Kindergärten bringen. Ferner hat die Gemeinde den Kindergarten St. Gabriel erworben, der nach der Fertigstellung des neuen Kindergartens saniert wird. Für diese beiden Maßnahmen rechnet der Bürgermeister mit rund sechs Millionen Euro.

Neben den baulichen Projekten gewährt die Gemeinde, so der Bürgermeister weiter, dauerhaft für jedes Kind Mittagessenszuschüsse und ermöglicht durch hohe Betriebs- und Personalkosten Zuschüsse an die katholische Verrechnungsstelle von gut 2,8 Millionen Euro im Jahr.

Den Blick in die Zukunft gerichtet meinte er, dass die Schulsanierung oder der Schulneubau ein fortlaufender Prozess sei, den man ebenfalls berücksichtigen muss. Dass man verantwortungsvoll mit den Finanzen umgehe, zeige nicht zuletzt die Tatsache, dass man in den vergangenen drei Jahren 1,7 Millionen Euro Schulden getilgt habe.

Bereits Mitte November hatte sich das Gremium nichtöffentlich mit dem Etat 2019 befasst. Laut Rechnungsamtsleiterin Claudia Gärtner schließt die Haushaltsrechnung im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ertrag von 14,628 Millionen Euro, das sind rund 678 000 Euro mehr als im laufenden Jahr. Die ordentlichen Aufwendungen schließen dagegen mit 15,9 Millionen Euro. Damit liegt das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei minus 1,22 Millionen Euro. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten beträgt 13,9 Millionen Euro und die Auszahlungen 13,732 Millionen Euro. Das bedeutet einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 170 000 Euro.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 566 500 Euro. An Investitionen sind 6,518 Millionen Euro eingeplant. Der Finanzmittelüberschuss beträgt 370 000 Euro. Zur Finanzierung des Etats ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Fördermaßnahmen in Höhe von 600 000 Euro geplant.

Mit 7,865 Millionen Euro stellen die Erträge aus Steuern die größte Einnahmequelle der Gemeinde dar. Dabei entfallen 858 500 Euro auf die Grundsteuer A und B, auf die Gewerbesteuer 1,9 Millionen Euro und auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 4,3 Millionen Euro. Die Umsatzsteuer bringt 260 000 Euro und die Vergnügungssteuer 200 000 Euro in die Kasse. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich bringen 315 000 Euro. 4,065 Millionen Euro resultieren aus Zuweisungen. Davon entfallen 2,79 Millionen Euro auf die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Baumaßnahmen sind insgesamt 2,07 Millionen Euro vorgesehen. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen sind 745 000 Euro eingeplant und für investitionsfördernde Maßnahmen 555 200 Euro. 230 000 Euro fließen in die Kredittilgung.