"Best of Bach" zum runden Geburtstag

Rastatt - Eigentlich ist ja Ötigheim der Geburtsort des Vocalensembles Rastatt. Dort traten junge Sänger unter der Leitung von Holger Speck, der selbst im Theaterdorf aufgewachsen ist und damals noch Musikstudent war, zum ersten Mal in Erscheinung: auf der Kleinen Bühne. 1988 dachte wohl noch niemand daran, dass der Chor einmal mit internationalen Spitzenensembles wie dem Balthasar-Neumann-Chor oder dem Stuttgarter Kammerchor in einem Atemzug genannt werden würde.

30 Jahre später versteht sich das durch Stadt und Land geförderte Vocalensemble Rastatt als musikalisches Aushängeschild der Barockstadt und trägt seit 1993 den Namen Rastatts in die Welt: durch seine Auftritte, Radioübertragungen, CD-Einspielungen, eine Grammy-Nominierung und als "Kulturbotschafter" beim G-20-Gipfel der Finanzminister in Baden-Baden 2017. Im Stuttgarter Kunstministerium spricht man von "einem Aushängschild des baden-württembergischen Musiklebens". Seit 2003 kommt noch das Instrumentalensemble Les Favorites dazu. Der Name spielt natürlich auf das Lustschlösschen bei Förch an. Die Musiker feiern dieses Jahr ihren 15. Geburtstag. In Rastatt zeigt das Vocalensemble regelmäßig Präsenz. Im Sommer feierte es mit der Reihe "Klingende Residenz" im Ahnensaal zehnten Geburtstag, und wiederkehrend umrahmt der Profichor städtische Matineen zum Tag der Deutschen Einheit in der Badner Halle.

Dort wird es heute Abend ab 19.30 Uhr besonders festlich: Mit Bachs Weihnachtsoratorium haben sich Sänger und Musiker mit ihrem Dirigenten Holger Speck eines der populärsten Werke des Leipziger Thomaskantors ausgesucht. Doch das ist nicht der einzige Grund für die Wahl. Am Sonntag werden Chor und Orchester in Brixen in Südtirol auftreten, und dort hatte man sich Bachs Weihnachtsoratorium gewünscht, ausdrücklich auch die eher selten aufgeführte vierte Kantate in F-Dur des sechsteiligen Zyklus'. Das wiederum freut Holger Speck besonders, weil hier dank zweier Hörner Klangfarben ins Spiel kommen, die sonst fehlen würden.

Überhaupt wird das Weihnachtsoratorium nur selten in voller Länge an einem Abend aufgeführt. Vocalensemble und Les Favorites haben sich für die Kantaten I, II, IV und VI entschieden. Zu Bachs Zeiten erklang das Oratorium auf sechs Tage verteilt in der kirchlichen Liturgie. Heute ist diese Musik für viele aus der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Doch der Dirigent hadert kaum damit, dass sein Publikum die "Hits" aus dem Weihnachtsoratorium vielleicht schon allzu oft gehört haben könnte. "Das macht ja die Musik nicht schlechter." Und an deren Qualität gibt es nun keinen Zweifel. Für Speck ist sie sogar so etwas wie ein "Best of Bach". Denn wie damals üblich, hat der Komponist nicht jede Note neu erdacht, sondern auf eigene Werke zurückgegriffen. "Und er hat natürlich nur Musik ausgewählt, die er für zu schade empfand, dass sie nur einmal aufgeführt wird", erklärt der Ensemble-Chef. Dabei scheint Bach wenig Skrupel gehabt zu haben, was den ursprünglichen Gehalt betrifft. Eine der "Steinbrüche" fürs Weihnachtsoratorium war eine weltliche Kantate, in der Wollust und Tugend den antiken Helden Herkules auf ihre jeweiligen Pfade locken wollen. Dass nun ausgerechnet die Musik der fast schon pikanten Arie der Wollust mit neuem Text im frommen Weihnachtsoratorium auftaucht, könne man fast als Augenzwinkern Bachs begreifen.

Restkarten gibt es in allen BT-Geschäftsstellen und an der Abendkasse.