Fachkräftemangel: 'Der Ofen ist aus'

Roppenheim

Roppenheim sieht weiter gelb Roppenheim (for) - Auch beim "Style Outlet" in Roppenheim halten die Proteste der "Gelbwesten" an. Eingedeckt mit Croissants und warmen Getränken streiken sie dort im 24-Stunden-Takt. Dass die Regierung nun zurückrudert, stellt die Demonstranten nicht zufrieden (Foto: for).

Bretten

Flasche überführt Täter Bretten (dpa) - Diesen Schluck hätte sich ein 28-Jähriger lieber gespart: Weil er seine angebrochene Bierflasche nach einem Raub in einer Bäckerei in Bretten (Kreis Karlsruhe) am Tatort zurückließ, sitzt der mutmaßliche Räuber nun in Untersuchungshaft (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Neuer CAP-Markt in Steinbach Baden-Baden (cri) - Am Sternenplatz tut sich was (Foto: cri). Fahrzeuge von Handwerkern belegen die Parkfläche vor der früheren "Netto"-Filiale, die seit Wochen umgebaut wird. Sehr zur Freude der Steinbacher eröffnet hier mit dem CAP-Markt bald ein neuer Lebensmittelladen.

Gaggenau

Zehn Jahre Tafel in Gaggenau Gaggenau (red) - Seit zehn Jahren gibt es die Tafel in Gaggenau. Mehr als 1 000 Berechtigungsausweise wurden in den zehn Jahren ausgegeben. Jährlich werden 80 bis 100 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige verkauft. Die ehrenamtlichen Helfer leisten jährlich 12 000 Arbeitsstunden (Foto: pr).