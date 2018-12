OB strebt große Lösung an Kreuzungen an

Wiesbaden

"Heißzeit" ist Wort des Jahres Wiesbaden (dpa) - "Heißzeit" ist zum Wort des Jahres 2018 gekürt worden. Der Begriff umschreibt laut der Fachjury nicht nur den extremen Sommer, sondern bezieht sich auch auf den Klimawandel. Auf den Plätzen zwei und drei folgen "Funklochrepublik" und "Ankerzentren" (Foto: dpa).

Gaggenau

Poller-Prozess vor dem Landgericht Gaggenau (tom) - Im Februar steht der Stadt eine Verhandlung vor dem Landgericht in Baden-Baden ins Haus: Die Poller am Bahnhofsplatz funktionieren nicht zuverlässig, argumentiert der Inhaber eines nahegelegenen Restaurants. Den Schaden müsse die Stadt begleichen (Foto: av/Senger).

Baden-Baden

Traditionsgeschäft schließt Baden-Baden (co) - Zum Jahresende schließen Christa Elwert-Willwersch und Egon Willwersch (Foto: co) ihren Laden in der Lichtentalerstraße 40. Damit verliert die Stadt ein Traditionsgeschäft, das 1949 als Buchbinderei und Fachbetrieb gegründet worden war.