"Eintr acht" Elchesheim verstummt für immer Von Helmut Heck



Elchesheim-Illingen - Voriges Jahr im Mai hatte man im Gesangverein "Eintracht" Elchesheim noch Hoffnung. Bei einem Konzert in der Heilig-Geist-Kirche traten sein Chor "Canto Felice" und ein karger Rest des Männerchors als Einheit auf. Der Zusammenschluss wurde als letzte Möglichkeit gesehen, die "Eintracht" am Leben zu halten. Schon bald wurde jedoch klar: Das Kirchenkonzert war die letzte Veranstaltung des 1875 gegründeten Gesangvereins. Im Januar dieses Jahres kündigte der Vorsitzende Fred Schorpp beim Ehrungsabend der Gemeinde die Auflösung an. Vorgestern ist sie bei der letzten Hauptversammlung förmlich beschlossen worden.







An der Zusammenkunft im Proberaum des Bürgerhauses nahmen knapp zwei Dutzend Mitglieder teil. Man fügte sich dem Schicksal und handelte die Tagesordnungspunkte kurz und konzentriert ab. Der Fortbestand des Vereins sei am "Mangel an Aktiven" gescheitert, stellt Schorpp ohne Sentimentalitäten ernüchtert fest. Die abschließenden Geschäftsberichte umfassten die vergangenen drei Jahre, seit 2015 hatte keine Hauptversammlung mehr stattgefunden. Schriftführerin Doris Fischer listete in ihrer Chronik noch einige Verpflichtungen auf, die man seither noch wahrgenommen hatte. An der Zusammenkunft im Proberaum des Bürgerhauses nahmen knapp zwei Dutzend Mitglieder teil. Man fügte sich dem Schicksal und handelte die Tagesordnungspunkte kurz und konzentriert ab. Der Fortbestand des Vereins sei am "Mangel an Aktiven" gescheitert, stellt Schorpp ohne Sentimentalitäten ernüchtert fest. Die abschließenden Geschäftsberichte umfassten die vergangenen drei Jahre, seit 2015 hatte keine Hauptversammlung mehr stattgefunden. Schriftführerin Doris Fischer listete in ihrer Chronik noch einige Verpflichtungen auf, die man seither noch wahrgenommen hatte. Höhepunkte waren 2015 ein dreitägiges Fest zum 140-jährigen Bestehen, 2016 ein Konzert mit gemischtem Chor, Frauenchor, "Canto Felice", Eintracht-Ensemble und einer Band im Bürgerhaus und 2017 das erwähnte Kirchenkonzert. 2018 habe man einen Vereinsausflug unternommen. Aktuell zähle der Verein noch 171 Mitglieder. Im Kassenbericht von Christa Bertsch wurde die Auflösung schon erkennbar, durch den Verkauf etwa von Klavieren, Gläsern und einer Lagergarage sowie durch Anwaltskosten. Für die Abwicklung benötige man Beratung im Vereinsrecht, erläuterte Schorpp. Bertschs Kassenbilanz enthielt auch eine Spende über 500 Euro an die Kirchengemeinde. Sie sei ein Dankeschön für die wiederholte Überlassung des Gotteshauses, merkte Schorpp an. Das Geld solle für die Beschallungsanlage verwendet werden. Als derzeitiger Kassenstand wurde ein niedriger vierstelliger Betrag ausgewiesen. Einige Dinge, vor allem Noten, wolle man noch veräußern. Die Kasse war von Ludwig Herz und Trude Pfaff geprüft und für einwandfrei befunden worden. Bürgermeister-Stellvertreter Otto Heck, den angesichts der Bedeutung der Sitzung ein "flaues Gefühl" beschlich, führte die Entlastung der Verwaltung herbei. Für den Vollzug der Auflösung musste noch einmal eine Verwaltungsspitze gewählt werden. Schorpp wurde als Vorsitzender bestätigt, zur zweiten Vorsitzenden wurde Christa Bertsch berufen. Anschließend wurde um genau 20.04 Uhr am 13. Dezember 2018 der offizielle Auflösungsbeschluss gefasst. Alle Abstimmungen hatten einstimmige Resultate. Wie Schorpp erläuterte, gilt ab dem Beschluss eine Karenzzeit von einem Jahr und drei Tagen, um eventuelle Ansprüche gegenüber dem Verein geltend zu machen. Als Liquidatoren wurden automatisch der erste und die zweite Vorsitzende bestellt. Nach Ablauf der Sperrfrist sei am 16. Dezember 2019 mit der Löschung der "Eintracht" Elchesheim aus dem Vereinsregister zu rechnen. Neben dem Barvermögen des Vereins, das womöglich an die Gemeinde fallen wird, ist Schorpp zufolge der Verbleib der Vereinsfahne in der Satzung eindeutig geregelt, sie müsse von der Kommune aufbewahrt werden. Ein letztes Mal öffentlich in Erscheinung getreten ist die "Eintracht" vorigen Monat beim Totengedenken der örtlichen Vereine. Dort wirkte das kleine Eintracht-Gesangsensemble mit. Die Formation wolle auf privater Basis weitermachen und nur bei privaten Anlässen auftreten, aus Freude am Gesang.

