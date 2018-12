Vielfältig und begeisternd

Muggensturm - Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit lud der Musikverein Muggensturm die Freunde der Blasmusik am Samstag in die festlich geschmückte katholische Kirche "Maria, Königin der Engel" zu weihnachtlichen Weisen ein, bei denen die Zuhörer mitsingen durften. Unter der Leitung ihres Dirigenten Roland Kopp verstanden es die rund 40 Musikerinnen und Musiker, die Akustik der Kirche voll auszuschöpfen.

Kopp hatte ein Programm zusammengestellt, das dem vollauf motivierten Orchester wie auf den Leib zugeschnitten schien. Dies zeigten die Musiker schon bei der Eröffnung des Adventskonzerts, durch dessen Programm Markus Weßbecher führte, mit "We wish you a merry Christmas" von Norbert Studnitzky. Schon hier zeigte das Orchester, dass es dem auffordernden Dirigat ihres Dirigenten stets folgen und jede musikalische Klippe mit Leichtigkeit nehmen konnte. Lohn dieser exzellenten Darbietungen war immer wieder der begeisterte Applaus der Zuhörer.

"Macht hoch die Tür" von Jan de Haan war die erste weihnachtliche Weise, bei der die Zuhörer mitsangen. Zuvor hatten die Blechbläser in gekonnter Manier dieses alte Adventslied eröffnet. Die ganze Bandbreite der dramatischen Auswirkung des Klimawandels kam bei dem modernen Stück "Schmelzende Riesen" von Armin Koffler zum Ausdruck. Zunächst die eher sanfte und getragene, ruhige Musik, wie man sie in der Natur erleben kann, die sich dann aber steigert bis zum Orkan, bei dem sich schier alles überschlägt. Eine wahre Glanzleistung des Orchesters, wie es dieses dramatische Stück interpretierte.

Eigentlich, so darf man an dieser Stelle feststellen, hätte das Adventskonzert einige Zuhörer mehr verdient gehabt. All die, die aber gekommen waren, wurden mehrfach belohnt.

Zum Mitsingen war das Publikum wieder aufgefordert zu "Vom Himmel hoch" und "Süßer die Glocken nie klingen". Wunderschön anzuhören war das "Concierto de Aranjuez" von Joaquin Rodrigo, bei dem Flügelhornsolist Thomas Klemenz für seinen hervorragenden Solopart mit Sonderapplaus honoriert wurde. Sehr einfühlsam interpretierte danach das Orchester die schwedische Ballade "Gabriella's Sang" von Stefan Nilsson. Den Einstieg in dieses schöne Musikstück blieb den Flötistinnen vorbehalten, die dann in der Folge die übrigen Instrumente mitnahmen.

Festliche getragene Musik bekamen die Zuhörer mit "Alle Jahre wieder" und "O, du Fröhliche" zu hören, bei denen wieder mitgesungen werden konnte. Auch der "Andachtsjodler" passte ins Stimmungsbild. 1977 wurde von James Last zum ersten Mal die Filmmusik "Einsamer Hirte" auf-geführt, die dann von Jean Treves umgeschrieben wurde. Den Panflötenpart übernahmen vier Flötensolistinnen, die es verstanden, sehr einfühlsam sich mit dem Blasorchester zu vereinen. Eine Interpretation, die mit reichlich Beifall belohnt wurde. Diesen gab es dann auch zum "Choral Alpin" von Walter Tuschla. Mit dem Adventslied "Tochter Zion" aus dem Oratorium "Joshua" von Händel schloss das Orchester das besinnliche Adventskonzert, jedoch nicht ohne eine mehrfach geforderte Zugabe.

Dem Vorsitzenden Dominik Müller war am Schluss die Freude ob dieses schönen Erfolgs ins Gesicht geschrieben. Er gab bekannt, dass der Musikverein Muggensturm im nächsten Jahr am 18. Mai wieder zu einem Konzert einlädt, anlässlich des zehnjährigen Dirigats von Roland Kopp.