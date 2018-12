Seniorennachmittage fallen vorerst aus Elchesheim-Illingen (HH) - Gemütlich und unterhaltsam war die Senioren-Jahresfeier, zu der die Gemeinde am Freitag ins Bürgerhaus "Alte Kirche Elchesheim" eingeladen hatte. Wie gewohnt wurde die Veranstaltung von der Seniorengemeinschaft mitgetragen und vor allem vom DRK-Ortsverein, der wieder Küchen- und Thekendienst sowie die Bedienung der Gäste übernommen hatte. Doch gleichzeitig wurde ein tiefer Einschnitt vollzogen. Das komplette Organisationsteam der Seniorengemeinschaft mit Leiterin Luise Pieper wurde verabschiedet.







Der Rückzug war schon lange angekündigt. Von dieser Zäsur abgesehen, bekamen die schätzungsweise 120 Teilnehmer wieder ein kurzweiliges Programm mit vielen Mitwirkenden dargeboten. Die Fäden hielt als Moderatorin Silke Kieser zusammen. Alleinunterhalter Roland Götz gab der Veranstaltung einen musikalischen Rahmen. Diesen bereicherten außerdem junge Nachwuchstalente aus dem Musikverein, die Parforcehornbläser Baden und die Sänger des MGV "Rheinlust". Der Rückzug war schon lange angekündigt. Von dieser Zäsur abgesehen, bekamen die schätzungsweise 120 Teilnehmer wieder ein kurzweiliges Programm mit vielen Mitwirkenden dargeboten. Die Fäden hielt als Moderatorin Silke Kieser zusammen. Alleinunterhalter Roland Götz gab der Veranstaltung einen musikalischen Rahmen. Diesen bereicherten außerdem junge Nachwuchstalente aus dem Musikverein, die Parforcehornbläser Baden und die Sänger des MGV "Rheinlust". Aufwendiger Höhepunkt des Bühnenprogramms war das Musical "Das Abenteuer einer Schneeflocke", aufgeführt von einer großen Kinderschar aus der Rheinwaldschule unter der Leitung von Karin Melzer, Stefanie Rittler-Heck und Tanja Fitterer. Eine n spontanen Beitrag lieferte Bernd Schmitt von der evangelischen Gemeinde mit einer etwas anderen Weihnachtsgeschichte, die davon berichtete, wie Jesus schon in der Krippe lernte, auch schwarze Schafe zu lieben. Zum letzten Mal in ihrer 14-jährigen Tätigkeit als Leiterin der Seniorengemeinschaft ließ Luise Pieper die Treffen und Unternehmungen des zu Ende gehenden Jahres Revue passieren. Ihr Rückblick ließ erkennen, wie das Team mit Kontinuität und Kreativität immer wieder Neues auf die Beine stellte. Die Chronik machte die Bedeutung der Seniorennachmittage als feste Einrichtung mit großer Resonanz deutlich. Man könne nur erahnen, wie viel Zeit für all die Unternehmungen und ihre Vorbereitung aufgewendet worden sei, zeigte sich der zweite Bürgermeister-Stellvertreter Norbert Schmidt beeindruckt. Seine Respektsbekundung bezog sich nicht bloß auf den Jahresbericht. Sie war Teil der Würdigung, mit der er die Verabschiedung des zwölfköpfigen Leitungsteams einleitete. Neben der "Takt- und Ideengeberin" Luise Pieper gehörten ihm Gerlinde Deck, Ursula Deck, Katharina Fütterer, Roland Götz, Ursula Haas, Christa Haas, Luise Ruder, Margit und Franz Zobel, Hermann und Leni Zwick an. In der Ära Pieper, wusste Schmidt zu berichten, hätten 104 Kaffeenachmittagen stattgefunden, für die 832 Torten und Kuchen gebacken worden seien. Den Verantwortlichen sei es "immer gelungen", die Treffen mit interessanten Programmen zu gestalten. Als Beispiele nannte Schmidt die Adventsfeiern, die jährliche Fastnachtsveranstaltung oder die zahlreichen, gut organisierten, stets ausgebuchten Ausflüge. Im Namen der Gemeinde zollte Schmidt der "Frau- und Mannschaft" um Pieper große Anerkennung für ihr "unglaubliches Engagement". Gemeinsam mit Ratskollegin Kieser überreichte der Bürgermeister-Stellvertreter als "kleine symbolische Zeichen" des Danks einen Strauß von Präsenten. Mit der Verabschiedung ging ein Einschnitt einher. Das wurde klar, als Schmidt den "Wermutstropfen" verkündete, dass man keine Nachfolger habe. Interessenten, seien willkommen, rief Schmidt zu Meldungen auf. Die Gemeinde sei jedenfalls entschlossen, die Seniorenarbeit fortzuführen. Die monatlichen Treffen müssten aber vorerst ausfallen, teilte er auf Nachfrage mit. Dies war der Grund, warum im gewohnten Gefüge der Feier doch eine Leerstelle auftrat. Ein Programmblatt fürs Folgejahr fanden die Gäste dieses Mal nicht auf den Tischen vor.

