Winterträume als Musik für die Seele Von Rainer Wollenschneider



Rastatt - Im Finale der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Wählervereinigung "Für unser Rastatt" (FuR) sollte eigentlich nur eine Weihnachtsfeier mit auf dem Programm stehen. Aber Vorsitzender Michael Ams machte mehr daraus und stellte mit Künstlern eine Benefiz-Veranstaltung für die Seniorenhilfe Rastatt zusammen. "Mit unseren Winterträumen lösten wir einen Run aus. Wir hätten den Bürgersaal der Reithalle dreimal füllen können", stellte Ams fest, der bei der Veranstaltung emsige Helfer an sein er Seite wusste.







Garanten für den enormen Zuspruch waren zunächst "The Moonlights". Die Band mit Kultstatus hatte sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie servierte ihre Oldie-Hits in einer Unplugged-Version mit zwei akustischen Gitarren und einem Akkordeon. Das gefiel prächtig. Auch der Exkurs zum Country-Rock mit "Cotton Fields" und "Country Roads" kam blendend an und beflügelte die gute Stimmung im Saal nur noch. Garanten für den enormen Zuspruch waren zunächst "The Moonlights". Die Band mit Kultstatus hatte sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie servierte ihre Oldie-Hits in einer Unplugged-Version mit zwei akustischen Gitarren und einem Akkordeon. Das gefiel prächtig. Auch der Exkurs zum Country-Rock mit "Cotton Fields" und "Country Roads" kam blendend an und beflügelte die gute Stimmung im Saal nur noch. Dem stand Rastatts Musiklegende, "Mister Saxofon" Pete Tex, in nichts nach. Zunächst bewies er mit seinem Tenorsaxofon, welcher Ausnahmekünstler hier auf der Bühne stand. Volltreffer das Medley mit "Slow Motion", "Peter Gunn" und "Tequila", bei dem Pete Tex die Ventile tanzen ließ. Dass er auch den "Winterträumen" angepasst spielen kann, zeigten die Story "Vom alten Saxofon" und "Ein kleines Lied". Mitreißend auch der Csárdás von Vittori Monti. Ein Gewinn für die "Winterträume" war zudem die Sängerin Rina Späth aus Achern mit ihrer ganz besonderen Stimme. Für ihre amerikanischen Balladen der 50er und 60er Jahre hatte sie den Pianisten Claudiu Gheorghin an ihrer Seite, der alle Register seines Könnens zog, zum zarten "Dream a little Dream" genauso wie zu Marilyn Monroes "I wanna be loved by you". Geschickt zusammengestellt konnte im zweiten Teil der "Winterträume" Moderatorin Jessica Lock nicht nur Titel ankündigen, die zur Weihnachtszeit passten. So setzte Rina Späth nach ihrem traditionellen "Winterwonderland" Akzente mit Bette Middlers "The Rose". Und besonders bei "Love" präsentierte sich Claudiu Gheorghin als Zauberer an den Tasten. Das Publikum wollte Pete Tex nach dessen zweiten Auftritt nicht mehr von der Bühne lassen. Seine Ausschnitte aus der jüngsten CD "Musik für die Seele" - ein Genuss. Mit seinem Sopransaxofon erschloss er bei Anton Dvoraks "Adagio" faszinierende Klangwelten und lieferte als ruhenden Pol in einer unruhigen Zeit Louis Armstrongs "What a wonderful World". Dann als Zugabe Sidney Bechets "Petite Fleur" - so gefühlvoll ein Instrument zur Wirkung zu bringen, war tatsächlich Musik für die Seele. Schließlich rundeten "The Moonlights" mit Pit Kurz, Jochen Wollasch, Pieter Korfmaker und Dieter Wolf weihnachtlich das gelungene Konzert ab. "Jingle-Bells-Rocker", "Little Drummer Boy", "White Christmas", "Mary's Boy Child" und "Feliz Navidad" wurden zusammen mit Pete Tex geboten. "Amazing Grace" stimmten dann alle Interpreten zur Freude des restlos begeisterten Publikums an. Keine Frage, dass man bei den "Weihnachtsträumen II" am 6. Dezember 2019 wieder dabei sein will. Der Erlös des Abends geht an die Seniorenhilfe Rastatt.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben