"Wir wollen die Kirche von innen heraus erneuern"

"Wir wollen mit allen Frauen der kfd ein Zeichen setzen, verbunden mit vier Forderungen an die katholische Bischofskonferenz", so Monika Kreis, die mit einem sechsköpfigen Team die Veranstaltung vor und in der katholischen Stadtkirche organisiert hat. Zwei Tage später, weil die Organisatorinnen nicht mit dem Bühnenprogramm auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt kollidieren wollten, der direkt vor der Kirchentür stattfindet. Im Hintergrund liefen Weihnachtsschlager, duftete es nach Langos und Glühwein, während die Frauen der kfd-Rastatt auf der Kirchentreppe die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der Kirche anklagten, die bisher vor allem die Täter schütze.

Die vier Forderungen, die in Form von Postkarten an die Deutsche Bischofskonferenz versandt werden, sind eindeutig: Gefordert wird die glaubwürdige und umfassende Aufklärung. Von der Kirche unabhängige Missbrauchsbeauftragte als Anlaufstelle für Betroffene sollen eingerichtet werden. Doch die Frauen fordern mehr: Einen verantwortungsbewussten und befreienden Umgang mit Körperlichkeit und Sexualität in Ausbildung, Lehre und Katechese und eine strukturelle Erneuerung der Kirche. Die Priester seien Diener Gottes und der Menschen und diesen nicht durch die Weihe überlegen oder mächtiger. In der Kirche, wie sie sich die Frauen wünschen, haben klerikal-autoritäre Machtstrukturen keinen Platz. Da sie aber ihren Platz in der Kirche haben und in den vielen Gruppen und Gemeinschaften verteidigen, die von Frauen wesentlich getragen werden, begannen die Rastatter Frauen zwar ihr Klagegebet vor den Toren der Kirche, zogen dann aber in diese, erleuchtet von einer Kerzenstraße entlang des Mittelgangs, ein.

"Wir wollen die Kirche von innen heraus erneuern, wir wollen in dieser Kirche, die auch viel Gutes hat, unseren Platz behaupten", sagte Andrea Flackus, eine der Organisatorinnen. Und trotz des vorweihnachtlichen Trubels vor der Tür fühlten sich etliche Mitstreiter spontan angesprochen, die sich dem Anliegen der kfd im Gebet und mit der Teilnahme an der Postkartenaktion anschlossen. "Jetzt müssen den vielen Worten Taten folgen", so die Forderung.