Strahlende Farbkraft bannt den Blick

Karlsruhe

Lüpertz versteht Kritik nicht Karlsruhe (lsw) - Ab Ende 2020 soll Karlsruhe eine U-Bahn bekommen - und eine neue Kunstattraktion. Künstler Markus Lüpertz, der 14 große Keramiktafeln für die Haltestellen erschaffen will, hat sich nun verblüfft über die harsche Kritik daran in der Fächerstadt geäußert (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Ab Ende 2020 soll Karlsruhe eine U-Bahn bekommen - und eine neue Kunstattraktion. Künstler Markus Lüpertz, der 14 große Keramiktafeln für die Haltestellen erschaffen will, hat sich nun verblüfft über die harsche Kritik daran in der Fächerstadt geäußert (Foto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe / Berlin

Spurensuche auf Millionen Bildern Karlsruhe/Berlin (red) - Kriege hinterlassen Spuren - heutzutage auch auf Smartphone-Videos. Ein in Berlin lebender US-Künstler und Programmierer hat ein Programm entwickelt, das Material automatisch zu sichten. Unterstützung erhält er von der HfG in Karlsruhe (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Kriege hinterlassen Spuren - heutzutage auch auf Smartphone-Videos. Ein in Berlin lebender US-Künstler und Programmierer hat ein Programm entwickelt, das Material automatisch zu sichten. Unterstützung erhält er von der HfG in Karlsruhe (Foto: pr). » - Mehr

Baden-Baden

Rosenbilder mit Hintersinn Baden-Baden (red) - Gemalte Rosenkränze sind ein Lieblingsthema des "Künstlers in Baden-Baden": Gut 50 Bilder von Gerhard Neumaier sind bis 27. Januar 2019 im Alten Dampfbad ausgestellt. Der Badener verwickelt seine Rosenbilder mit Vergnügen in Widersprüche (Foto: Braxmaier). » Weitersagen (red) - Gemalte Rosenkränze sind ein Lieblingsthema des "Künstlers in Baden-Baden": Gut 50 Bilder von Gerhard Neumaier sind bis 27. Januar 2019 im Alten Dampfbad ausgestellt. Der Badener verwickelt seine Rosenbilder mit Vergnügen in Widersprüche (Foto: Braxmaier). » - Mehr