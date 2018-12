Bewährungsstrafe für Einbrecher

Karlsruhe

Einbrecher versuchen, Feuer zu legen Karlsruhe (red) - Einen Einbruch mit versuchter Brandstiftung hat es am Montag in Karlsruhe gegeben. Die Einbrecher griffen nicht nur in die Kasse des Imbisses. Anschließend verschütteten sie in dem Gebäude rund zehn Liter Benzin und versuchten, dieses anzuzünden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Einen Einbruch mit versuchter Brandstiftung hat es am Montag in Karlsruhe gegeben. Die Einbrecher griffen nicht nur in die Kasse des Imbisses. Anschließend verschütteten sie in dem Gebäude rund zehn Liter Benzin und versuchten, dieses anzuzünden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Ettlingen

Mann überrascht Einbrecher Ettlingen (red) - Am Mittwochmittag sah sich ein Wohnungsinhaber in der Durlacher Straße plötzlich zwei Einbrechern gegenüber. Die Täter ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Am Mittwochmittag sah sich ein Wohnungsinhaber in der Durlacher Straße plötzlich zwei Einbrechern gegenüber. Die Täter ergriffen daraufhin sofort die Flucht. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt / Karlsruhe

Einbrecher flüchtet mit Schmuck Rastatt/Karlsruhe (red) - Einbrecher haben das zweite Adventswochenende genutzt, um in zahlreiche Wohnungen einzusteigen. In Malsch konnte eine Frau noch beobachten, wie ein dunkelgekleideter Mann bei ihrer Rückkehr nach Hause flüchtete - mit samt ihrem Schmuck (Symbolfoto: pr). » Weitersagen (red) - Einbrecher haben das zweite Adventswochenende genutzt, um in zahlreiche Wohnungen einzusteigen. In Malsch konnte eine Frau noch beobachten, wie ein dunkelgekleideter Mann bei ihrer Rückkehr nach Hause flüchtete - mit samt ihrem Schmuck (Symbolfoto: pr). » - Mehr

Baden-Baden

Langfinger im Hotel Baden-Baden (red) - Zwei noch unbekannte Einbrecher haben sich in den frühen Samstagmorgenstunden über eine aufgebrochene Tür Zutritt zu einem Hotel in der Sophienstraße verschafft. Die Polizei Baden-Baden sucht nun nach Zeugen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Zwei noch unbekannte Einbrecher haben sich in den frühen Samstagmorgenstunden über eine aufgebrochene Tür Zutritt zu einem Hotel in der Sophienstraße verschafft. Die Polizei Baden-Baden sucht nun nach Zeugen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr