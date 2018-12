Brücke über

(ema) - Mit dieser Nachricht hatte Wolfgang Kirchner, einer der wenigen Aktiv-Rastatter in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats, wohl auch nicht gerechnet. Wann denn die Brücke über den Gewerbekanal vom ehemaligen Militärareal Joffre zur Jahnallee beziehungsweise zum Ludwigring gebaut werde, wollte Kirchner am Montagabend wissen. Die Antwort von Markus Fraß, Fachbereichsleiter Bauen und Verkehr, dokumentierte nicht nur den baldigen Baustart. Der Bauingenieur ließ auch durchblicken, was in der Öffentlichkeit bislang kaum bekannt war: Der Gewerbekanal ist ein Kulturdenkmal, was die Planung des Projekts nicht gerade vereinfachte.

Mit dem Regierungspräsidium habe man sich abstimmen müssen, so Fraß. Dort kam auch die Forderung, dass die sogenannten Auflager der alten Brücke erhalten bleiben und sichtbar gemacht werden müssten. Diese Spuren sind offenbar Überreste einer Brücke zur früheren Bastion 30.

Auf BT-Nachfrage informierte die Verwaltung, dass der Eintrag des Gewerbekanals in die Denkmalliste im Rastatter Rathaus seit dem Jahr 2012 aktenkundig ist. Das Fließgewässer zweigt bei Oberndorf von der Murg ab, durchfließt Kuppenheim und mündet in Rastatt wieder in die Murg. Es treibt zwei Wasserkraftwerke bei Kuppenheim und in Rastatt an. Der Kanal bewässerte einst die nassen Gräben der Bundesfestung. Der Bau begann 1826. Merkmale des Kanals sind die Böschungen, Dämme und Kanaleinfassungen aus Sandsteinmauerwerk, diverse Stege und Wehre.

Der Bau des neuen Fußgänger- und Radwegestegs über das fließende Kulturdenkmal soll im nächsten Frühjahr über die Bühne gehen, berichtete Fraß. Verantwortlich dafür ist die Falk-Gruppe aus Offenburg, die auch die Erschließung des Joffre-Areals übernommen hat. Fraß zufolge ist der Auftrag bereits vergeben worden.