Startschuss für Erweiterung des Industriegebiets

Hintergrund war der Hinweis des Karlsruher Verkehrsverbunds im Rahmen der erneuten, verkürzten Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange: "Der KVV stellt mit Verwunderung fest, dass bei der geplanten Erweiterung des Industriegebiets nicht an den öffentlichen Linienverkehr gedacht wurde", heißt es im Schreiben vom 16. Oktober. Auf der L 75 verkehrten zwei Buslinien, nämlich die X 34 im Stundentakt und die Linie 234 im "Stundentakt mit Verdichtung". Eine Haltestelle auf der L 75 wäre fahrplantechnisch denkbar, der Wunschstandort wäre im Bereich des Weierwegs, schrieb der KVV, der zudem vorsorglich darauf hinwies, dass es "unmöglich" sei, Haltestellen im Industriegebiet im Nachgang zu realisieren, falls es Beschwerden von dort Beschäftigten gäbe.

Ebenfalls verwundert zeigte sich Bürgermeister Christian Schmid: "Bei der ersten Offenlage war seitens des KVV überhaupt keine Rede von einer Bushaltestelle. Es hieß nur, dass man aufgrund des Zeitverlusts nicht ins Gewerbegebiet einfahren könne."

Die Überlegung einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer ins künftige Gewerbegebiet ist nicht neu. Das Ingenieurbüro Wald und Corbe hatte in der Vergangenheit bereits eine Planskizze erstellt, die jedoch lediglich diskutiert wurde. Vor dem Hintergrund des Haltestellen-Hinweises der KVV plädierte Jürgen Heitz dafür, im Bebauungsplan eine Querungshilfe über die L 75 im Plan zu berücksichtigen: "Hinterher wird es schwieriger und teurer, so etwas zu bauen", argumentierte er. Schmid wies darauf hin, dass dadurch der Bebauungsplan eventuell geändert werden müsste, was womöglich eine erneute Offenlage erforderlich machte und so zu weiteren Verzögerungen führen würde. Er plädierte dafür, den Bebauungsplan in der vorliegenden Fassung zu verabschieden: "Wenn klar ist, welche Firmen sich ansiedeln und wie viele Beschäftigte es gibt, lässt sich erst überhaupt der Bedarf für eine Bushaltestelle ermitteln." Sollte dies erforderlich sein, dann könnten die Haltestelle und auch eine Querungshilfe noch später erstellt werden. Abgesehen davon müsste erst ermittelt werden, ob der Straßenbaulastträger überhaupt mitmache. Dies könne man aber nach dem Satzungsbeschluss in aller Ruhe prüfen. Joachim Huber (CDU) teilte diese Auffassung: "Es gibt Betriebe, die darauf warten, endlich anfangen zu können." Manfred Weber (FW) wies darauf hin, dass es überhaupt nicht sicher sei, ob überhaupt Bedarf bestehe: "Wir müssen den Satzungsbeschluss heute fassen", riet er.

Nun schaltete sich Hubert Schneider (CDU) ein: "Es hat schon Unfälle zwischen Lkws und Autos mit Anhängern gegeben, die Grüngut angeliefert haben. Wie kann man dieses Gefahrenpotenzial in den Griff kriegen?" Stadtplaner Michael Schöffler wies darauf hin, dass es seitens der beteiligten Behörden keinerlei Beanstandungen oder Hinweise in Bezug auf Sicherheitsgefährdungen gegeben habe. "Der Knoten an der Einfahrt ins Gewerbegebiet wurde mehrfach überplant, nun können sogar Gigaliner dort abbiegen", betonte er. Sollte man später feststellen, dass etwas getan werden muss, könnte man immer noch Maßnahmen ergreifen.

Der Gemeinderat beschloss mit zwei Enthaltungen den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften als Satzung.