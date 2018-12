Viele Projekte verschoben





Der Grund dafür liegt im Verzicht auf einen Kredit von 700 000 Euro, zu dem die Verwaltung schon bei den Etatberatungen im vorigen Jahr ermächtigt worden war. Das Darlehen werde jedenfalls vorerst nicht gebraucht, erklärte Rechnungsamtsleiter Klaus Weisbrod. Die erteilte Vollmacht könne nicht weiter aufrechterhalten werden, da 2019 vom kameralistischen System auf doppelte Buchhaltung umgestellt werde. Wenn Geld aufgenommen werden soll, müsste neu beschlossen werden.

Die Schuldenlast liege dennoch deutlich über dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen, machte der Kämmerer klar. Den Erläuterungen zufolge haben zwei Entwicklungen den Kredit überflüssig gemacht. Zum einen haben sich etliche Maßnahmen, die geplant waren, verzögert, so dass sie dieses Jahr nicht mehr kassenwirksam werden. Zum anderen sorgt die rollende Konjunktur für sichere Einnahmen. Aus dem von der stellvertretenden Amtsleiterin Nadine Kraft-Bär erstellten Sachstandbericht ging hervor, dass die spätere Verabschiedung des Haushalts im Juli in Bezug auf Prognosen auch ihr Gutes hatte. Man habe die im Mai erhaltene Steuerschätzung bereits einspeisen können. Daher gebe es bei den tatsächlichen Zahlungen kaum Abweichungen. Größter Einnahmeposten bleibe mit 2,14 Millionen Euro der Anteil an der Einkommensteuer, merkte Kämmerer Weisbrod an. Erfreulich entwickle sich die Gewerbesteuer, der Ansatz von 300 000 Euro sei bis jetzt um 168 000 Euro übertroffen worden. Von den Mehreinnahmen fließe ein Teil aber in die Gewerbesteuerumlage. Unterm Strich bleibe ein Plus von rund 132 000 Euro. Bei den Wasser- und Abwassergebühren ergaben sich durch höhere Verbrauchsmengen Einnahmesteigerungen von 32 000 Euro.

Aus dem Katalog der verschobenen oder noch in Arbeit befindlichen Projekte mit dementsprechend noch nicht benötigten Haushaltsmitteln wurden unter anderem aufgelistet: Bebauungsplan Ostufer Goldkanal (70 000 Euro), Beratungsleistungen bezüglich Campingplatz (17 000), Breitbandausbau (42 700), Generalentwässerungsplan (35 500), Rathausanierung (135 000), Kanalsanierungen (120 000) Pumpenerneuerung im Schöpfwerk (180 000), Urnengräber auf dem Friedhof Elchesheim (50 000 Euro), Erneuerung der Brücke am Hexengässle (55 000 Euro), Gestaltung Grünzug Altrheingraben (100 000 Euro), Lüftungsanlage Bürgerhaus (80 000 Euro).

Das aufwendigste Vorhaben, das dieses Jahr zu Ende gebracht wurde, war die 2,87 Millionen Euro teure Schaffung der neuen Ortsmitte zwischen Rathaus und Kirche mit Umbau der Rheinstraße. Im Haushalt 2018 wurden dafür Teilausgaben in Höhe von 920 000 Euro veranschlagt und gleichzeitig Einnahmen 615 000 Euro erwartet. Die Maßnahme wurde vom Land bezuschusst und vom Landkreis und der Kirchengemeinde mitgetragen. Die Schlusszahlungen würden zurzeit noch geprüft, teilte Weisbrod mit. Die Endabrechnung mit den Finanzierungspartnern könne dieses Jahr nicht mehr vorgenommen werden, sondern voraussichtlich erst Ende Januar.

Der Gemeinderat nahm den Haushaltsbericht zur Kenntnis. Norbert Schmidt (EIL) nannte die finanzielle Tendenz erfreulich, in einigen Jahren werde man sich wohl wieder auf andere Maßstäbe einstellen müssen. Schade sei, dass Vorhaben nicht umgesetzt worden seien. Man solle sich nur vornehmen, was man leisten könne.