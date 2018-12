Stadtwald ist einzigartig Kuppenheim (ar) - Der Kuppenheimer Stadtwald, den Bürgermeister Karsten Mußler in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung als "unser gutes Stück" bezeichnete, nimmt im Forstbezirk Gaggenau aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung an Baumarten einen besonderen Stellenwert ein. Auch der voraussichtliche Gewinn aus dem laufenden Forstwirtschaftsjahr 2018 in Höhe von rund 16.500 Euro erhielt erfreute Zustimmung im Ratsgremium. "Unser Wald ist mehr als nur reine Zahlen und Euro", sagte der Rathauschef, der im kommenden Jahr Gemeinderat und Bürger wieder zu einer Waldbegehung einladen möchte. Forstbezirksleiter Markus Krebs verwies auf ein "außergewöhnliches Jahr 2018" in vielerlei Hinsicht. Es sei mit Winterstürmen gestartet, doch mit lediglich 55 Festmeter Sturmholz habe Kuppenheim noch großes Glück gehabt. Die darauffolgende staubfördernde Blütenbildung habe den Bäumen sehr viel Kraft abverlangt, da eine frühzeitige Fruchtbildung die Folge war. Doch damit nicht genug; die Bäume mussten im Sommer bis hinein in den November unter starker Trockenheit und Hitze leiden, deren Folgen erst im kommenden Jahr zu sehen seien. Keine Entspannung beim Eschensterben "Wir sind mitten drin im Klimawandel", sagte Krebs. Der rund 311 Hektar große Stadtwald sei aufgrund seines großen Anteils an Eichen und Buchen "richtig gut aufgestellt", denn insbesondere Fichten hätten die Trockenheit nicht vertragen. Der Kuppenheimer Wald habe einen Fichtenanteil von lediglich fünf Prozent. Keine Entspannung gebe es weiterhin beim Eschentriebsterben, dem in diesem Jahr 22 Festmeter zum Opfer fielen. Und auch der Borkenkäfer habe massiv zugeschlagen, weswegen im Stadtwald jedoch nur rund 40 Festmeter Holz eingeschlagen werden mussten. Trotz allem konnte der Stadtwald einen Gewinn von rund 16 500 Euro einfahren, geplant waren 9 000 Euro. Wie Krebs informierte, konnten im Vergleich zu den Planungen die Erlöse aus Holzverkäufen gesteigert werden. Auch die Brennholzversorgung der Bürger sei gesichert und preiskonstant, so Krebs. Insgesamt wurden 725 Festmeter Brennholz und 300 Festmeter Hackerholz an 100 Bürger ausgegeben. Revierförster Martin Melcher verwies auf die regelmäßige Kontrolle der Bäume. Durchgeführt worden seien in diesem Jahr unter anderen Verkehrssicherheitsmaßnahmen entlang den Straßen, der Bahnlinie, am Murgdamm und am Gewerbekanal. Beim Einschlag gab es eine Punktlandung, denn wie geplant konnten 1 900 Festmeter gefällt werden. Auf 4,1 Hektar Fläche wurde Jungbestandspflege durchgeführt, wesentlich mehr als geplant, weiter wurden 475 neue Bäume insbesondere in der Fortelgasse in Oberndorf neu gepflanzt. An 400 Bäumen wurden Ästungen vorgenommen, sagte Melcher. Im kommenden Jahr könnte das Forstwirtschaftsjahr ebenfalls mit einem Überschuss in Höhe von 2 000 Euro abschließen, so der Plan. Markus Krebs betonte, es gebe noch viele Fragezeichen, auch als Folge der Dürre in diesem Jahr. "Wir hoffen, dass die Wasserspeicher sich über den Winter ausreichend füllen", sagte er. 2019 soll auch der geplante Einschlag von 1 900 Festmeter etwas reduziert werden, informierte der Forstdirektor.

