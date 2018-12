Stadt will an Schlossweihnacht festhalten

(dm) - Die Stadt Rastatt will an der Schlossweihnacht festhalten. Das hat Wirtschaftsförderer und Stadtmarketingchef Jonathan Berggötz gegenüber dem BT betont. Wie berichtet, ist die wirtschaftliche Bilanz für die Händler nicht zufriedenstellend ausgefallen. Ein Gespräch im Januar zwischen Veranstalterin, Vertretern der Beschicker und der Stadt soll klären, unter welchen Voraussetzungen die Schlossweihnacht fortgesetzt werden kann. Bereits im Februar, so Berggötz, wolle man dann damit in den Gemeinderat gehen. Thema ist die weitere Co-Finanzierung (bisher 40 000 Euro im Jahr), ohne die das Ereignis nicht über die Bühne gehen kann. Die SPD-Fraktion hat gestern per Pressemitteilung bereits ihre Zustimmung dazu kundgetan.

"Wir brauchen eine baldige Entscheidung", um rechtzeitig gegebenenfalls Modifikationen angehen zu können, so Berggötz. Bereits in diesem Jahr habe man die Busunternehmen in den Postleitzahlenbereichen 6, 7 und 8 angeschrieben und viel in Werbung investiert. Zu überlegen sei unter anderem, wie man weitere, effektive Reklame-Wege erschließen und das Treiben ergänzen könne, eventuell durch Angebote wie Musik. Tatsächlich locken die Atmosphäre und das Farben- und Musterspiel an der Schlossfassade zahlreiche Menschen an. Das Kaufverhalten indes wird dadurch offensichtlich nicht wesentlich beeinflusst. "Wir brauchen gute Beschicker", so Berggötz, "aber vielleicht auch noch mehr Angebot." Rückmeldungen von Beschickern des traditionellen Weihnachtsmarkts auf dem Marktplatz (noch bis 23. Dezember) legen im Übrigen nahe, dass auch dort die Besucherfrequenz steigt, wenn die zusätzliche Schlossweihnacht ihre Tore öffnet.

Unterdessen unterstreicht der SPD-Fraktionsvorsitzende Joachim Fischer in einer Pressemitteilung, dass die Veranstaltung ein "Augenschmaus und atmosphärischer Leckerbissen und letztlich ein Weihnachtsgeschenk" für Bürger Rastatts und der Region sei. Man wolle alles dafür unternehmen, "dass dieser Leuchtturm in den kommenden Jahren seine Strahlkraft noch erhöhen kann." Die SPD zeige sich daher offen, was "ein weiteres und angepasstes finanzielles Engagement der Stadt Rastatt für die Schlossweihnacht betreffe" - schließlich kämpften bundesweit Verkäufer von Kunsthandwerk und handgefertigten Artikeln mit Absatzproblemen. Daher sei auch ein Entgegenkommen bei der Standgebühr für diese Beschicker denkbar. Der bisherige 40 000-Euro-Beitrag der Stadt sei zwar "beachtlich", zahle sich aber als Ergänzung und Beitrag zur Belebung des traditionellen Weihnachtsmarkts auf dem Marktplatz aus. Dieser sollte nach Ansicht der SPD im Übrigen auch in den kommenden Jahren bis zum 23. Dezember dauern. Dies schaffe Verlässlichkeit. Geplant sei derzeit, dass der Weihnachtsmarkt 2019 am Sonntag, 22. Dezember, ende.

Persönlich könne sich Fischer auch gut vorstellen, "einen Teil der Stände auf dem Marktplatz auch nach Heiligabend stehenzulassen, um die für viele Beschäftigten arbeitsfreien Tage zu nutzen und den Marktplatz zu einem echten Open-Air-Treff in der Innenstadt auszudehnen."