Arbeiten mit Laptop und Tablet

Mit Beginn der Sommerferien 2019 soll es mit den Bauarbeiten losgehen. Außerdem ging es beim Ortstermin und der anschließenden Sitzung um die Ausstattung mit neuer Medien-Infrastruktur.

Die Pläne für die Vergrößerung der Grundschule waren schon im Juli im Gemeinderat von Stefan Emslander vom Karlsruher Büro Archidee vorgestellt worden (wir berichteten). Steigende Kinderzahlen erfordern mehr Räume. Der zusätzliche Platzbedarf soll durch den Ausbau des Dachgeschosses erfüllt werden. Bei der Besichtigung betrat man einen niedrigen großen Speicher, der als Lager dient. Das Stockwerk wird erhöht. Aus statischen Gründen musste für den Aufbau eine Leichtbauweise in Holz und anstatt eines Ziegeldachs, wie es derzeit noch vorhanden ist, ein Blechdach gewählt werden.

Die Teile werden vorgefertigt, was dem Planer zufolge den Vorteil hat, dass die Aufstockung in etwa drei Wochen bewerkstelligt werden könne. Die lauten Arbeiten werde man weitgehend in den Ferien erledigen, bei Schulbeginn soll das Gebäude wieder eine "geschlossene Hülle" haben, erklärte der Architekt. Auf die Frage einer Mutter versicherte er, dass der Unterricht "relativ ungestört" bleibe.

Man sei "guter Dinge", berichtete Emslander von Vorgesprächen mit Firmen, die in der Zeitplanung keine Probleme sähen. Ende 2019 könnte die Baumaßnahme fertig sein. Von außen soll die Aufstockung kaum ins Auge fallen. Der Gemeinde sei es wichtig gewesen, die Schulhausansicht im typischen Stil der 1960er Jahre zu erhalten. Ins Auge dürfte wohl eine Fluchttreppe fallen, die an der Westseite vor die Fassaden gestellt wird. Um dafür die "kleinstmögliche" Konstruktion zu wählen, habe man sich für eine Wendeltreppe entschieden, merkte der Planer an. Die Kosten des Erweiterungsprojekts gab der Bürgermeister mit 1,28 Millionen Euro an. Vom Land sei nur ein Zuschuss von 300 000 Euro zu erwarten.

Die Bauzeit soll auch für Verkabelungsarbeiten genutzt werden, um die Infrastruktur für moderne Medien zu schaffen. Die Fachplanung der Elektroarbeiten wurde in der Sitzung für rund 39 700 Euro an das Büro ITG in Landau vergeben. Ausführliche Erläuterungen zur Digitalisierung des Schulunterrichts gab Andreas Rapp vom Medienzentrum Mittelbaden. Er skizzierte ein Bild von Grundschülern, die bevorzugt mit Laptop, eventuell auch mit Tablets arbeiten, um in Mathematik zum Beispiel Diagramme erstellen. In Sachkunde könnten Blätter gesammelt und die Erkenntnisse in Bild und Text dokumentiert werden.

Rapp empfahl ein für Schulen entwickeltes Zugangssystem mit Jugendschutzfilter und zeigte auf, wie die Grundausstattung für Schüler und Lehrer in jedem Klassenzimmer beschaffen sein sollte. Es war von einer "Grundschulkonsole mit einfacher Funktionalität" die Rede. Der in der Karl-Julius-Späth-Schule vorhandene Server stelle eine leistungsfähige Basis für den Aufbau der schulinternen Vernetzung dar, stellte Rapp fest. W-LAN werde eine unabdingbare Voraussetzung sein.

Die Infrastruktur sei zwar "nicht ganz billig", man könne aber eine Nutzungsdauer von 15 bis 20 Jahren veranschlagen. Für die Detailausrüstung je Schulkind nannte Bürgermeister Schaaf eine Spanne von 250 bis 300 Euro. Bisher stünden nur jeweils 50 Euro in Aussicht, kritisierte er Land und Bund für Vorgaben ohne Finanzierungszusagen: "Wir wissen bis heute nicht viel, machen es aber trotzdem." Der Gemeinderat werde im nächsten Jahr, "wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen", entscheiden, wann und in welchem Umfang der Medienplan umgesetzt und finanziert wird.