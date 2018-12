Ehrmann rechnet

Rastatt (ema) - Nach einer Bauzeit von gerade mal zehn Monaten wird das Familienunternehmen Ehrmann am kommenden Donnerstag sein Einrichtungshaus an der Ecke Baulandstraße/Rauentaler Straße eröffnen. 28 Millionen Euro hat das Unternehmen investiert.



Bei der Eröffnungsfeier für geladene Gäste zeigte sich OB Hans Jürgen Pütsch gestern geradezu euphorisch gegenüber Firmen chef Horst Ehrmann: "Sie sind ein Ehrenmann", dankte der Rathaus-Chef, dass das Unternehmen sich als verlässlicher Partner und "Glücksgriff" für die Stadt erwiesen habe. Pütsch zufolge hat die Ansiedlung die Bedeutung eines "Sechsers im Lotto" für die Große Kreisstadt. Dankbar äußerte sich auch der Seniorchef für das, was in Rastatt gelungen sei. Wohnen werde immer mehr zu einem Ausdruck der individuellen Persönlichkeit, sagte Horst Ehrmann. Man wolle Kunden dabei unterstützen, ein "behagliches Zuhause" zu schaffen, eine "Oase der Ruhe in einer Welt voller Betriebsamkeit". Das Möbelhaus umfasst eine Verkaufsfläche von 18 000 Quadratmetern und ist damit laut Regionalverband der drittgrößte Einzelhandelsbetrieb in der Technologieregion Karlsruhe. Mittlerweile ist der Personalbedarf für Rastatt auf rund 140 Mitarbeiter gestiegen - was auch dem selbst betriebenen Restaurant samt Dachterrasse in der obersten Etage geschuldet ist. Rund 400 Quadratmeter nimmt außerdem ein "Kinderland" in Anspruch. Das Unternehmen rechnet ab Donnerstag (Öffnungszeiten: 10 bis 19.30 Uhr, samstags bis 18 Uhr) mit einem Ansturm. Ordnungskräfte sollen den Verkehr regeln. Um ausreichend Parkplätze anbieten zu können, hat Ehrmann zusätzlich Flächen bei der Diskothek Freiraum in der Woogseestraße angemietet. In ihren Ansprachen erinnerten sowohl der OB als auch der Direktor des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein, Gerd Hager, an die ursprünglichen Pläne Rastatts, IKEA an Land zu ziehen. Die Große Kreisstadt scheiterte am Landesplanungsrecht und an den Verwaltungsgerichten, was den Rathaus-Chef angesichts der Ehrmann-Alternative überhaupt nicht grämt. "Ich glaube, das ist ein guter Tausch", erkennt Pütsch eine deutliche Aufwertung des Standorts Rastatt. "Heute geht ein Stern auf", jubelte Gerd Hager sogar über einen "großen Tag für die Regionalplanung". Die Kommunen in Mittelbaden hätten die Ansiedlung gemeinsam ermöglicht; Ehrmann sei eine "Bereicherung der Einzelhandelslandschaft in der Region". Bericht: Blick ins Land

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Ehrmann öffnet am 27. Dezember Rastatt (ema) - Das Familienunternehmen Ehrmann hält Wort und wird noch in diesem Jahr sein Möbelhaus an der Ecke Baulandstraße/Rauentaler Straße in Rastatt eröffnen. Das Unternehmen gab gegenüber dem BT den 27. Dezember als Termin an (Foto: Mauderer). » Weitersagen (ema) - Das Familienunternehmen Ehrmann hält Wort und wird noch in diesem Jahr sein Möbelhaus an der Ecke Baulandstraße/Rauentaler Straße in Rastatt eröffnen. Das Unternehmen gab gegenüber dem BT den 27. Dezember als Termin an (Foto: Mauderer). » - Mehr