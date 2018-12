Trasse mit guten Realisierungschancen im Blick

Rastatt

Plädoyer für Schlossweihnacht Rastatt (dm) - Die Stadt Rastatt will an der Schlossweihnacht festhalten. Ein Gespräch im Januar mit der Veranstalterin und Vertretern der Beschicker soll klären, unter welchen Voraussetzungen das Angebot fortgesetzt werden kann. Im Februar soll der Gemeinderat entscheiden (Foto: av).

Gernsbach

"Unser zweites Zuhause" Gernsbach (stj) - Die Besucher des Jugendhauses setzen sich für den Erhalt der Einrichtung ein, wie sie aktuell betrieben wird. Die Stadt arbeitet an einer Neukonzeption, was die Jugendlichen kritisch sehen, seien sie doch mit den Betreuern und dem Angebot sehr zufrieden (Foto: Juch/ av).

Baden-Baden

Schätze aus dem BT-Archiv Baden-Baden (sre) - Wer ein Stück Zeitgeschichte mit nach Hause nehmen möchte, sollte heute auf den Baden-Badener Christkindelsmarkt kommen. Dann werden Schätze aus dem Foto-Archiv des BT verkauft. Der komplette Erlös geht an die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" (Foto: Breyer).

Bühl

Adventsmarkt: Zufriedene Bilanz Bühl (gero) - Die Wetterküche zum 44. Bühler Adventsmarkt bot so ziemlich alles. Genauso durchwachsen fällt auch die Bilanz der 35 Beschicker aus. Der Grundtenor: Im Großen und Ganzen sind sie zufrieden, und alle wollen im nächsten Jahr wiederkommen (Foto: Margull)