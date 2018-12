Wunsch nach Frieden

Zusammen mit Schulleiterin Andrea Rösch wies Konrektor Mario Wirth auf die "gelebte Schulgemeinschaft" und die Ablenkung vom Weihnachtsstress durch das Programm hin. Beeindruckend schon der Auftakt mit "Sing with the angels", bei dem die Chorsänger die Bühne randvoll füllten. Zur Moderation von Max Schütz stimmten die fünften und sechsten Klassen mit Klassikern wie "Alle Jahre wieder" auf das Theaterstück "Die drei Diebe aus Jerusalem" ein.

In einer Bearbeitung des Musicals von Andreas Schmittberger, "Die scheinheiligen drei Könige", hatte Petra Föhr-Floriani "Die drei Diebe aus Jerusalem" kreiert. Engagiert, mit mancher humorigen Einlage gespickt, lief das Geschehen mit den geläuterten Dieben Moshe (Marc Peter), Simeon (Julius Schwaiger) und Gideon (Leon Siegel) in den Titelrollen ab. Szenenapplaus erhielten auch Celine Adrelean als schrullige Witwe und Klara Göpfrich als Bettlerin. Im Ablauf des Theaterstücks konnten die Chöre gefallen.

Bunt gemischt sollte dann auch das Programm nach der Pause ausfallen, bei dem Schüler der verschiedenen Klassenstufen belegten, wie lebendig der Musikunterricht am Tulla-Gymnasium ausfällt. So swingte es beim "Jingle Bell Rock" der neunten Klassen und diese stiegen dann in die Welt des Gospels ein. Besonders gefallen konnten das Solo mit Tamara Matity bei "Mary's boychild" und das gesangliche Gesamtengagement bei "This little light of mine".

Winterstimmung zauberten die beiden Musikkurse K2 der zwölften Klassen mit "Come and blow". Mehrfach Szenenapplaus gab es, als die "Tulla-Voices" mit drei Beiträgen ihrem Wunsch nach Frieden musikalisch kundtaten. Dabei war ergreifend, als die syrische Schülerin Fawiza Naserallah, die seit zwei Jahren am Tulla-Gymnasium ist, eindrucksvoll in einem Solo das syrische Volkslied "Damaskus" sang.

Da fehlte nur noch ein gebührender Schlusspunkt unter dem Konzert mit beispielhaftem Schülerengagement. Bei Bob Geldofs "Do you know it's christmas time?" und langanhaltendem Applaus des Publikums gelang das dann auch noch.