Oh, là là: In Rastatts Schlössern wird′s 2019 französisch

Insgesamt 14 Monumente - Schlösser, Klöster und Burgen - nehmen am Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten teil, darunter auch Schloss Rastatt und Favorite. Die nicht nur geografische Nähe zu Frankreich kann man in der Barockstadt deutlich spüren, schließlich nahm Markgraf Lu dwig Wilhelm den Grundriss von Versailles, der Residenz seines Taufpaten, des Sonnenkönigs Ludwig XIV., zum Vorbild für seine Planstadt am Oberrhein. Doch die Beziehung zum mächtigen Nachbarn war in der Barockzeit alles andere als ungetrübt, hatten doch französische Truppen Südwestdeutschland in Schutt und Asche gelegt. Auch die weitere deutsch-französische Geschichte verlief äußerst blutig und verlustreich. Von den Kriegen des Sonnenkönigs und Napoleons über zwei Weltkriege bis hin zur Aussöhnung von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle war es jedenfalls ein sehr weiter und schmerzvoller Weg.

In der laufenden Kooperationsausstellung mit dem Wehrgeschichtlichen Museum über die badischen Großherzöge im Rastatter Schloss (noch bis 10. Februar) kann man einem Teil dieser Geschichte schon jetzt nachspüren: Unter anderem geht es da um Napoleon, den Kaiser der Franzosen, der die Verhältnisse in Baden tüchtig durcheinandergewirbelt hat, und mehr noch um seine Adoptivtochter Stephanie, die er mit einem badischen Prinzen (zwangs-)verheiratete. Eine Sonderführung am Sonntag, 30. Dezember, um 11 Uhr beschäftigt sich ausführlich damit.

Die wechselhaften Beziehungen Badens und Frankreichs nehmen übers Jahr verteilt mehrere neu konzipierte Themenführungen in der Barockresidenz Rastatt in den Blick. Da geht es zum Beispiel unter dem Motto "Pariser Schuh und badische Füß" um amüsante (Mode-)Geschichten aus der französischen Hauptstadt und der badischen Provinz (27. Januar, 2. Juni, 1. September, 27. Oktober, jeweils 14.30 Uhr). Um das spezielle Verhältnis von badischem Türkenlouis und französischem Sonnenkönig dreht sich alles in der Sonderführung "Im Schatten von Versailles" (17. Februar, 26. Mai, 11. August, jeweils 14.30 Uhr). Die spannende Frage, ob es auch in Rastatt wie am französischen Hof einflussreiche Mätressen gab, wird in der Sonderführung "Die Macht der Mätressen" beantwortet (24. März, 3. November, jeweils 14.30 Uhr).

Auch Schloss Favorite wartet mit Sonderführungen zum Themenjahr auf: "vis-à-vis" berichtet von den vielfältigen Einflüssen auf Schloss Favorite im Spannungsfeld zwischen Versailles und Wien (31. März, 30. Juni, 8. September, jeweils 14.30 Uhr). Einen Spaziergang durch zwei Epochen der höfischen Gartengestaltung kann man bei einem Rundgang durch den Park am 26. Mai und 4. August, jeweils ab 14.30 Uhr, unternehmen. In dem Landschaftsgarten englischen Stils sind Reste seines französisch inspirierten Vorgängers noch heute aufzuspüren.

Anmeldungen zu allen Themenführungen sind möglich unter (0 62 21) 6 58 88 15. Auch im Internet gibt es Infos zum Themenjahr.

www.ziemlich-gute-freunde. de