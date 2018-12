Ein Stück Stadtgeschichte

Kuppenheim - Als das erste Epitaph von Franz Joseph Herr im Jahr 2012 in die Antoniuskapelle auf dem Kuppenheimer Friedhof zurückkehrte, war die Freude groß: Der Arbeitskreis "Kleindenkmale in Kuppenheim und Oberndorf" hatte den Anstoß dazu gegeben und mit Hilfe von kirchlichen und weltlichen Unterstützern die Summe für die Restaurierung des Denkmals von 1837 zusammengebracht. Nun soll auch das zweite aus dem Jahr 1820 stammende Epitaph des früheren Stadtpfarrers, Pfarr-Rektors und Ehrenbürgers von Kuppenheim restauriert werden und einen würdigen Platz an seinem einstigen Bestimmungsort erhalten.

Dabei haben katholische Pfarrgemeinde, die Stadt Kuppenheim, der Historische Verein, die KFG und der AK "Kleindenkmale" ihre Unterstützung signalisiert, sagt Dr. Albrecht Klingsporn vom Arbeitskreis. Bereits im Frühjahr war zu einer Spendenaktion aufgerufen worden. Bislang seien an die 4 000 Euro eingegangen. Das reicht aber noch nicht aus, weswegen der Arbeitskreis um weitere Spenden (Spendenkonto bei der Pfarrgemeinde St. Sebastian) bittet: Knapp 8 000 Euro werden für das Vorhaben nebst Aufstellung benötigt, wie ein Kostenvoranschlag des Steinmetzmeisters Bertram Schwörer ergeben hat.

In dessen Werkstatt lagern seit 2011 die verbliebenen Teile des Denkmals. "Dort können sie aber nicht endlos bleiben", meint Klingsporn. Ohnehin sei die Restaurierung des zweiten Epitaphs dem Arbeitskreis "schon die ganze Zeit am Herzen gelegen". Zusammen mit dem AK-Mitglied Heinz Adler habe er daher den Steinmetzmeister um die Erstellung eines Kostenvoranschlags gebeten.

In Vergessenheit geraten

Blick zurück: Die Epitaphien verschwanden, als 1963 in der nordöstlichen Chornische der Kapelle eine Sakristei angebaut wurde. Weil die Gedenksteine bei der Erweiterungsmaßnahme im Weg waren, wurden sie zusammen mit anderen abgetragen und zwischengelagert - und gerieten offenbar in Vergessenheit. Zunächst fristeten sie beim alten Bauhof auf dem Schaeuble-Areal ihr Dasein, später dann im Industriegebiet, als ein neues Bauhofgebäude entstand. Sie kamen auf ein daneben liegendes Gelände des Regenüberlaufbeckens, wo sie über Jahre hinweg im Freien der Verwitterung ausgesetzt waren.

Das Epitaph von 1820 ist in einem deutlich schlechteren Zustand als sein einstiges Gegenstück von 1837, das in Herrs 175. Todesjahr restauriert in die Antoniuskapelle zurückkam. "Gleichwohl ist auch eine Restaurierung des zweiten Epitaphs möglich, wobei der verloren gegangene Obelisk neu ergänzt werden müsste", informiert Klingsporn weiter. Auch der künftige Standort sei bereits bei einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit Pfarrer Markus Honé besprochen worden. "Aufgrund der Raumwirkung und der Epitaphgröße bietet sich dafür die linke Seitenwand an - und zwar an der Stelle, die dem Gegenstück von 1837 gegenüberliegt", so Klingsporn.

Das Epitaph von 1820 - am künftigen Standortort Antoniuskapelle - soll ebenfalls in die Dokumentation des Arbeitskreises über die Kleindenkmale einfließen, an der die Hobbyhistoriker seit 2011 arbeiten. In ihr werden mehr als 50 Objekte auf Kuppenheimer und Oberndorfer Gemarkung in Bild und Text beschrieben, wobei die Spanne von Wegkreuzen bis hin zu Brunnen reicht. Dabei hat der Arbeitskreis, dem neben Klingsporn und Adler auch Edgar Walz angehört, akribisch in Archiven und anderen Quellen recherchiert und dabei auch so manches bisher wenig oder gar nicht Bekanntes ans Tageslicht befördert.

Weil sich auch einige Änderungen und Neuerungen ergeben haben - so kam etwa der Dorfplatz von Oberndorf mit seiner Kunst hinzu -, ist das Werk immer noch nicht ganz fertig. "Es ist aber vorteilhaft, sich über Jahre hinweg mit den Dingen zu befassen, die Arbeit wird dadurch nachhaltiger", kann Klingsporn dieser Entwicklung durchaus Vorzüge abgewinnen. Und eine Veröffentlichung der in dieser Form einmaligen stadtgeschichtlichen Dokumentation ist immer noch Ziel des Arbeitskreises.

Vielleicht klappt es ja bis 2020 zum Stadtjubiläum, wenn Kuppenheim 925 Jahre alt wird. Bis dahin werden möglicherweise auch die gusseisernen Brunnen, eine Besonderheit in Kuppenheim, hergerichtet, die mehr oder weniger unschöne Verwitterungsschäden aufweisen und grundlegend "aufgehübscht" werden müssten, wie auch Bürgermeister Karsten Mußler meint, der das Thema aber erst im Gemeinderat besprechen wird. Auch sollten dann an die Brunnen wieder - wie es früher üblich war - städtische Wappenschilder angebracht werden.

Der Arbeitskreis werde einen Entwurf dafür liefern, erläutert Klingsporn. Und nicht zuletzt schwebt den Heimatforschern v or, alle Kleindenkmale und Brunnen mit Barcodes zu versehen, damit die Informationen mit dem Smartphone abgerufen werden können. Es gibt also noch einiges zu tun für den Arbeitskreis.